Федор Смолов на Карибах наслаждается отдыхом с 19-летней внучкой Ельцина

31-летний футболист Федор Смолов проводит отпуск с 19-летней Марией Юмашевой и собирается встретить Новый год на Сен-Бартсе в доме ее родителей. Внучка первого президента России Бориса Ельцина, Маша Юмашева больше не скрывает свой роман с футболистом Федором Смоловым. Влюбленные улетели на Карибский остров Сен-Бартс, где у родителей Марии есть вилла. Уже третий год подряд наследница знаменитой фамилии и форвард «Локомотива» встречают здесь Новый год.Мария Юмашева И если раньше они прятались от публики, то теперь Маша стала достаточно взрослой, чтобы самой решать: что показывать в Instagram. 19-летняя Юмашева частенько публикует свои фото в бикини. Делится Маша и пляжными снимками с Федором: белоснежный песок, бирюзовое Карибское море и мускулистый Смолов на фоне волн.Федор Смолов Погода на Карибах сейчас жаркая – плюс 28 градусов, так что пара уже успела отлично загореть. Сен-Бартс не зря называют островом миллионеров: заморский департамент Франции считается одним из самых элитных курортов планеты. Виллами здесь владеют многие богачи, включая миллиардера Романа Абрамовича.Федор Смолов Под Новый год на острове наступает самый веселый сезон: в акватории Сен-Бартса не развернутся из-за нашествия громадных яхт. Вечеринки продолжаются с вечера до утра, привлекая богатых тусовщиков со всей планеты. Неудивительно, что Федору так нравится проводить на Карибах новогодние каникулы. Ведь в отличие от Маши, привыкшей к веселой атмосфере Сен-Бартса с детства, для уроженца Саратова все здесь внове. И, конечно, роман с девушкой из знаменитой семьи стал для футболиста пропуском в высший свет.Мария Юмашева Внучка первого президента – одна из самых завидных невест России. Маша родилась в Лондоне, жила в Австрии, окончила элитную австрийскую школу Theresianum. Девушка в совершенстве говорит на английском, немецком и французском. Кроме того, Юмашева-младшая занималась балетом и музыкой, увлекалась теннисом, плаванием и верховой ездой. Мария часто посещает благотворительные мероприятия и сама не раз становилась их организатором.Мария Юмашева запечатлела Федора Смолов в постели Пока непонятно, какую будущую профессию Мария для себя выберет, но, похоже, Юмашеву-младшую очень привлекает мир искусства. Девушка любит посещать музеи и пытается приобщать своего возлюбленного к шедеврам мировой живописи и скульптуры. Напомним, Мария — младший ребенок дочери Бориса Ельцина. Девочка появилась на свет в апреле 2002 года в браке Татьяны с Валентином Юмашевым. Отметим, у Марии есть старшие братья: Борис (1981 года рождения) и Глеб (1995 г.р.).