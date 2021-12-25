Финансовый гороскоп на неделю с 27 декабря 2021 по 2 января 2022 года

Вадим Карасев

Гороскоп финансов поможет закончить 2021 и начать 2022 год правильно. Учитывая прогнозы астрологов, можно будет заручиться поддержкой удачи. Старайтесь следовать простым рекомендациям, чтобы не попасть в финансовую яму в такой важный период.

В большинстве случаев привлекать деньги нам мешают определенные качества характера. Постарайтесь избавиться от них, чтобы как можно реже терять средства и удачу. Это вдвойне актуально перед началом нового года. Помимо этого постарайтесь избавиться от лишних вещей в дома, тогда помехи не будут мешать денежному благополучию.

Овен

Овнам стоит прислушаться к советам астрологов о том, как найти свое призвание. На этой неделе многие люди этого Знака смогут понять, какова их главная цель в жизни. Активная работа и дела помогут Овнам удержаться на плаву в эмоциональном плане. Без трат не обойтись, но их можно совершить максимально безопасно. На помощь придут советы близких. Особенно важно подстраховать себя на грядущие праздники: сразу отложить некоторые суммы на оплату счетов, еды, лекарств, корма для домашних животных. Все покупки должны быть обдуманными.

Телец

Вполне возможно, что Тельцы будут работать больше, а получать меньше или столько же, сколько обычно. Исправить это помогут шепотки на богатство и достаток. Представителям этого Знака, согласно финансовому прогнозу, важно избавиться от сомнений, ведь они легко могут заблокировать денежные потоки. Тельцам важно верить в себя, трудиться спокойно и без суеты, делая свое дело так, чтобы не пришлось потом все переделывать, тратя нервы и время. Покупки в период с 27 декабря по 2 января будут вполне уместны, но лучше совершить их до начала нового года либо 2 января вечером.

Близнецы

В финансовых и рабочих делах Близнецам стоит как можно реже иметь дело с самыми эгоистичными Знаками Зодиака. К концу года придет долгожданное понимание того, что бы им хотелось изменить в своей жизни. Речь может идти о работе и финансовой сфере в целом. Близнецы могут задуматься о смене деятельности, об открытии собственного дела. Делать решительные шаги пока рано: Юпитер перейдет в созвездие Рыб, чем немного затруднит принятие решений. Лучше остановиться на планировании. С первым днем 2022 года можно будет приступать к его воплощению в жизнь.

Рак

Всего есть пять важных правил привлечения денег. Ракам на этой неделе и в новогодние праздники стоит задуматься о том, как поменять свое мышление на правильный вектор. Последние дни 2021 года могут оказаться очень насыщенными. Ракам предстоит проводить деловые встречи, совершать внеплановые покупки, общаться с клиентами и партнерами. Астрологи советуют не забывать об отдыхе и расстановке приоритетов, чтобы загруженный график не привел к переутомлению или бессоннице, что перед грядущими праздниками будет лишним.

Лев

Самым напряженным днем недели станет не пятница 31 декабря, а день перехода Юпитера в Рыбы — 29 число. Не стоит назначать важные сделки на этот день. Именно поэтому Львам лучше максимально разгрузить среду, отказавшись даже от покупок и интернет-шопинга. Ритуал на соединение с финансовым потоком поможет правильно распределить финансы, совершить все самые важные покупки, а также найти решения для сложных задач. Астрологи рекомендуют не разбрасываться деньгами. Хорошо на неделе пойдут дела у представителей таких профессий, как продавец или менеджер по продажам.

Дева

У Дев наступает период, в который финансовые дела должны отойти на второй план. Звезды и планеты в благоприятном положении для духовного развития. Можно заняться медитациями, перенять шесть важных жизненных уроков. Тем не менее астрологи советуют завершить год на стадии планирования. Можно поставить новые цели перед 2022 годом. Согласно прогнозам, суббота и воскресенье станут отличными днями для работы. Успех может сильно зависеть от поддержки близких. Подарки на Новый год лучше всего покупать в понедельник, вторник или четверг, но точно не в среду и не в пятницу.

Весы

У Весов ожидается очень нестабильная и непростая неделя в финансовом плане. Сделать ее более благоприятной им помогут семь лучших талисманов на удачу и деньги. Творческий подход пригодится в денежной сфере только 27 и 28 декабря. После Нового года астрологи советуют в свободное время смотреть больше мотивирующих фильмов и обучающих видео в интернете. Также полезно будет читать книги, знакомиться с историями успешных людей. Весы смогут взять на вооружение некоторые важные тонкости, которые доселе им были не известны. Главное — не рисковать.

Скорпион

Скорпионов в финансовом плане ожидает довольно спокойная неделя. Все будет тихо и без неприятных сюрпризов. Появление проблем возможно лишь в том случае, если Скорпионы начнут транжирить свои деньги. Полезно будет пересмотреть статьи расходов, оценив на что уходит большая часть денег. Внимательность при обращении с финансами поможет сэкономить. Для эффективной работы Скорпионам понадобится следование семи золотым правилам для обретения сильной энергетики. Наступает время, когда Вселенная потребует от Скорпионов максимума усилий в работе и бизнесе.

Стрелец

Стрельцам стоит сфокусироваться на развитии своих талантов. На этой неделе не все планеты будут в полном порядке, но покровители Стрельцов останутся в стабильном состоянии. Можно приниматься за покупки уже с понедельника: в этот день энергетика небесных светил будет самой благоприятной. Все покупки Стрельцов непременно их порадуют. Можно вкладывать средства в смену имиджа, в приобретение новых знаний. Полезно покупать подарки. Вполне возможно, что Стрельцов повысят или наградят премией за их самоотверженный труд.

Козерог

Привлечь финансовую удачу и деньги Козерогам поможет сила мысли. Ночные светила сделают так, что уверенность будет трансформироваться в успех гораздо быстрее обычного. Обучение и новый опыт откроют перед людьми этого Знака новые возможности. Пора заниматься самообразованием и повышать квалификацию. Впереди Козерогов ожидают новые победы, повышения, премии. Это удачное время для покупок. Главное, чтобы они не совершались спонтанно. Так можно будет обойти стороной лишние траты и негатив. Конец года будет удачен для смены обстановки.

Водолей

Водолеи относятся к Знакам-трудоголикам. В период с 27 декабря по 2 января лучше не работать слишком много, потому что ночные светила не будут эффективно восстанавливать энергетику. Принесут удачу покупки, связанные с домом. Это могут быть и новые гаджеты, и элемент декора, и бытовая техника. Полезным окажется также вкладывание средств в ремонт. У Водолеев ожидается повышение творческого потенциала. Даже обычный поход в магазин может превратиться в нечто интересное и захватывающее. Главное — то, с каким настоем Водолеи будут подходить к делу.

Рыбы

Жизнь Рыб на этой неделе может круто измениться. Речь в первую очередь о работе и финансовой сфере. Астрологи советуют следить за событиями, которые предупреждают о приближении заветных перемен. В конце года можно предпринимать важные шаги. Полезно думать о будущем. Энергетическая перезагрузка и смена обстановки полезна всем, а Рыбам и вовсе просто необходима. Если финансы позволяют, часть денег пора убрать в копилку — на новогодних выходных Рыбам полезно будет отправиться в небольшой отпуск или потратиться на что-то существенное.