Forza Horizon 5 в списке игр с лучшей графикой 2021 года от Digital Foundry





Специалисты Digital Foundry, которые специализируются на техническом анализе игр, тоже подводят итоги года. Они представили список из 11 проектов, которые, на их взгляд, были графически лучшими в 2021 году.

Список лучших, с графической точки зрения, проектов по версии Digital Foundry состоит из 11 позиций. Его можно видеть ниже:

Ratchet & Clank A Rift ApartLego Builder’s JourneyReturnalForza Horizon 5Metro Exodus Enhanced EditionMarvel’s Guardians Of The GalaxyDeathloopMetroid DreadThe AscentResident Evil VillageKena Bridge Of Spirits

Отметим, что журналисты анализировали игры на всех платформах. Ниже можно посмотреть ролик, в котором они отмечают, чем та или иная игра выделилась на фоне конкурентов.

Две игры из списка Digital Foundry с лучшей графикой доступны в Game Pass — это проекты Forza Horizon 5 и The Ascent.

Отдельно журналисты отмечают, что их впечатлили и технодемки — The Matrix Awakens и RTX Marbles. Первую можно прямо сейчас опробовать бесплатно на Xbox Series X | S, загрузив из Microsoft Store. А вторая представляет собой демонстрацию в рамках видео, которую можно посмотреть ниже.

