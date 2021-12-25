Forza Horizon 5 в списке игр с лучшей графикой 2021 года от Digital Foundry
Специалисты Digital Foundry, которые специализируются на техническом анализе игр, тоже подводят итоги года. Они представили список из 11 проектов, которые, на их взгляд, были графически лучшими в 2021 году.
Список лучших, с графической точки зрения, проектов по версии Digital Foundry состоит из 11 позиций. Его можно видеть ниже:
Ratchet & Clank A Rift Apart
Lego Builder’s Journey
Returnal
Forza Horizon 5
Metro Exodus Enhanced Edition
Marvel’s Guardians Of The Galaxy
Deathloop
Metroid Dread
The Ascent
Resident Evil Village
Kena Bridge Of Spirits
Отметим, что журналисты анализировали игры на всех платформах. Ниже можно посмотреть ролик, в котором они отмечают, чем та или иная игра выделилась на фоне конкурентов.
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Две игры из списка Digital Foundry с лучшей графикой доступны в Game Pass — это проекты Forza Horizon 5 и The Ascent.
Отдельно журналисты отмечают, что их впечатлили и технодемки — The Matrix Awakens и RTX Marbles. Первую можно прямо сейчас опробовать бесплатно на Xbox Series X | S, загрузив из Microsoft Store. А вторая представляет собой демонстрацию в рамках видео, которую можно посмотреть ниже.
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