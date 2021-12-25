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Гела Месхи рассказал о романе с Ксенией Бородиной

Гела Месхи рассказал о романе с Ксенией Бородиной
Появились слухи, что актер Гела Месхи закрутил роман с ведущей.   После того как Ксения Бородина развелась с мужем, к ней приковано повышенное внимание. Все ждут, кто же станет следующим избранником телеведущей. А поскольку сразу после развода она стала участницей «Ледникового периода», то такого претендента быстро нашли среди других участников.  На тренировках Ксения Бородина сблизилась с Гелой Месхи (его партнерша по проекту — Яна Хохлова). Стоило актеру и телеведущей, держась за руки и счастливо улыбаясь, прокатиться по катку, как многие заподозрили, что у них роман. «Новая пара?! Как они катятся! Потрясающе», — тогда прокомментировал эту импровизацию и Дмитрий Соловьев. Гела Месхи сразу попал в число «потенциальных женихов» — многие уверены, что эта дружба может перерасти в нечто большее.
Ксения Бородина «Они отлично смотрятся вместе, Месхи к тому же разведен», «Действительно красивая пара», «Ксения молодец, не ушла в себя после развода, наслаждается вниманием мужчин», — писали в Сети. На прямой вопрос про роман Гела Месхи отреагировал раздраженно, «Ну, хотят – пишут. Я уже привык к этому, чего злиться? Я знаю правду, какой смысл её рассказывать?» — ответил актер, не подтвердив отношения. Он рассказал, что спокойно относится к женскому вниманию и ему гораздо важнее карьера. «Я спокойно отношусь к этому. В моих мозгах сейчас только профессия – она мне и жена, и любовница. У меня такой возраст, когда нужно переходить в другую квалификацию, что я в принципе и делаю. Например, похудел. Голливудские актёры всегда перевоплощаются: толстеют, худеют, меняют кардинально образы. Играть всё время смазливое лицо – не моё». На неизбежный вопрос про отношения с Екатериной Климовой, на которой он был женат 4 года и которая родила дочку Бэллу, Месхи ответил коротко. «Мы взрослые люди, и у нас все хорошо и прекрасно», — рассказал он в интервью «Собеседнику».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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