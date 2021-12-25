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Глава Минздрава рассказал о результатах поездки российских специалистов в ЮАР

Глава Минздрава рассказал о результатах поездки российских специалистов в ЮАР

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


12:34  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: ТАСС



Данные, собранные по результатам поездки российских специалистов в Южно-Африканскую Республику, свидетельствуют о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется значительно быстрее прежних, заявил  25 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

На прошлой неделе сообщалось, что специалисты Министерства здравоохранения России прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом.

«Специалисты оценили клиническое течение, особенности клинического течения. Установлено, что этот штамм распространяется значительно быстрее», — сказал Мурашко в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. Он добавил, что «дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс».

Чем опасен штамм «омикрон»


Он также заявил, что течение болезни после заражения омикрон-штаммом по симптоматике схоже с гриппом. Имеющиеся сегодня тест-системы выявляют указанный вариант коронавируса, рассказал министр.

Кроме того, Мурашко заявил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против «омикрона» немного снизилась.

«Специалисты Центра имени Гамалеи протестировали уже вакцину «Спутник V», не саму вакцину, а непосредственно сыворотку человека, которая получена от вакцинированных людей. Она на «омикроне» чуть снижается, непосредственная эффективность защиты», — сказал глава Минздрава.

Врач назвал 3 угрозы омикрон-штамма коронавируса


При этом он подчеркнул, что при ревакцинации формируется надёжная защита. В связи с этим сегодня крайне важным является спустя шесть месяцев получить бустерную дозу, чтобы обезопасить себя, отметил Мурашко.

Он также заявил, что случаи заражения штаммом «омикрон» зафиксированы внутри России. Комиссия Минздрава разрабатывает новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного заражением «омикроном».

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса для взрослых: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». В ноябре была зарегистрирована вакцина «Спутник М» для лиц в возрасте от 12 до 17 лет.



#коронавирус #вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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