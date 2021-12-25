Гороскоп на неделю с 27 декабря 2021 по 2 января 2022 года

Вадим Карасев

Гороскоп на грядущую неделю поможет вам правильно проводить 2021 и встретить 2022 год. Это очень важное время, в которое нельзя совершать ошибок, поэтому советы астрологов будут предельно важными для представителей любого из Знаков Зодиака.

Первое, что отмечают эксперты — это то, что вы сможете сделать свою жизнь лучше при помощи закона равноценного обмена. Именно он будет самым актуальным сейчас. Не бойтесь помогать другим людям и не бойтесь терять что-то, потому что на это место обязательно придет что-то новое. Речь не только о предметах, но и о чувствах, отношениях, увлечениях и успехе.

Овен

Овнам стоит пересмотреть свое отношение к жизни, ознакомившись с пятью буддийскими наставлениями. Эти истины помогут лучше понять происходящее вокруг и достичь просветления. В 2022 году нужно войти без негативных мыслей, с правильным мировоззрением и отношением к себе и окружающим. Период с 27 декабря по 2 января — это то самое время, когда нужно поработать над своим внутренним миром, а также немного снизить напористость, стать чуточку спокойнее. Особенно это касается периода с 29 декабря до 2 января.

Телец

У Тельцов на этой неделе немного ослабнет интуиция, но вернуть ее прежнюю силу и даже сделать сильнее, чем прежде, помогут специальные упражнения для шеи. Очень важно, по мнению экспертов, не принимать скоропалительные решения. Тельцам стоит делать выбор осторожно. Если на пути встретятся дилеммы, нужно будет бороться с нервами, чтобы не испортить себе праздничное настроение. Апогей проблем ожидается 29 декабря из-за перехода Юпитера в Знак Рыб. Далее обстановка будет медленно улучшаться, так что новогоднее настроение пострадать не должно.

Близнецы

Близнецам на этой неделе, возможно, понадобится установка энергетической защиты. Не исключено, что представителям данного Знака придется часто находиться среди негативных людей, в местах с отрицательной энергией. Новые дела в работе и бизнесе принесут больше забот, чем пользы, поэтому от них лучше отказаться. Конец 2021 года лучше посвятить отдыху. Все новогодние приготовления астрологи советуют завершить к среде-четвергу. Людям данного Знака лучше избегать порывистости в общении с окружающими. Не нужно наживать себе врагов и проблем.

Рак

Для Раков текущее положение планет не самое лучшее. У них появится проблема с энергетикой. Ночные светила не будут восстанавливать ее должным образом, поэтому Ракам стоит пользоваться восемью способами ее накопления. В конце декабря в жизни этих людей должны безраздельно править любовь и доброта. Астрологи советуют показывать окружающим оптимизм, жизнелюбие. Это должно привести Раков к любовным и деловым победам, спокойствию, размеренности. Им нельзя сейчас терять бдительности, особенно в процессе совершения покупок.

Лев

Львам астрологи напоминают о том, что счастье любит тишину. Звезды в таком положении, когда любые новости разносятся очень быстро. Информация распространяется с огромной скоростью, поэтому свои планы лучше держать в секрете. Это поможет им осуществиться без задержек и проблем. Прямо перед началом нового 2022 года у Львов могут случиться внезапные перепады настроения. Чтобы минимизировать их отрицательные последствия, нужно как можно чаще думать о чем-то хорошем. Если с другом, родственником или любимым человеком были ссоры, нужно идти на примирение как можно скорее.

Дева

Девам важно помнить о своих сильных и слабых сторонах, потому что сильные стороны помогут им преуспеть во всех сферах жизни, а слабые будут замедлять этот процесс. Важно показывать окружающим только самое лучшее в себе, чтобы не терять хорошую репутацию и уважение. Перед новогодними праздниками астрологи советуют Девам навести порядок дома. Так у них появится ощущение спокойствия и стабильности. Также перед началом 2022 года полезно заняться шопингом, обновить гардероб, сделать новую прическу. Новизна привлечет удачу и хорошее настроение.

Весы

У Весов из-за изменения положения Юпитера перед Новым годом и после его наступления может испортиться настроение. Проверенные практики и советы помогут избавиться от апатии, причем довольно быстро. Весам сейчас не нужно ставить себе палки в колеса, думая о прошлом. Важно сфокусироваться на настоящем моменте. В преддверии новогодних праздников и в начале января этих людей может ждать большой приятный сюрприз. Судьба подарит им то, о чем они мечтали долгое время. Речь не о чем-то материальном, а о любви, спокойствии, вдохновении.

Скорпион

Скорпионам перед новогодними праздниками обязательно стоит избавиться от хлама, мусора, ненужных вещей, притягивающих неприятности. Украшение дома будет не таким важным, как его энергетическая очистка. Что касается работы и дел, то влияние Скорпионов на окружающих людей усилится. Это будет полезным для тех, кто занимает высокие должности или постоянно работает с клиентами. Эти люди получат дар убеждения, которым нужно пользоваться весьма осторожно. Есть тонкая грань, перейдя которую, люди могут сменить милость на гнев.

Стрелец

Стрельцам в конце 2021 года понадобится мощная энергозащита от людей и от негатива. Слова-пароли в этом плане будут просто незаменимы. Последнюю неделю 2021 года можно смело посвящать решению юридических проблем, интеллектуальной деятельности и творчеству. Физические нагрузки должны быть строго умеренными. Большие успехи ждут людей, которые занимаются наукой или проходят обучение. Астрологи советуют творить добро, помогая близким и друзьям. Это поможет списать кармические долги и войти в 2022 год с чистой душой.

Козерог

В начале недели чакры Козерогов могут оказаться заблокированными из-за неблагоприятного положения планет на звездном небе. Специальные упражнения, практики и медитации помогут людям данного Знака быстро вернуться в состояние потока и решить множество накопившихся проблем. На данном этапе Козерогам стоит браться только за самые важные дела. Если постоянно уделять время только второстепенным проблемам, негативные мысли о нерешенных задачах испортят все новогоднее настроение. Что касается новогодней ночи, то ее лучше посвятить общению и веселью.

Водолей

Водолеям астрологи советуют обратить внимание на личную жизнь, домашние дела. Звезды предупреждают о том, что люди данного Знака могут попросту не замечать признаков приближения каких-то больших проблем. Перед Новым годом нужно сделать энергетическую чистку, чтобы избавиться от дурных мыслей, а также раскрыть глаза и укрепить интуицию. Астрологи советуют творить добро, помогая близким, друзьям и коллегам. Людям может понадобится поддержка финансового или эмоционального плана. Щедрые Водолеи получат много удачи в начале 2022 года.

Рыбы

Рыбам в конце декабря лучше на время забыть обо всем, кроме работы и карьеры. Именно в этой сфере надвигаются перспективные возможности. Ради них не грех пожертвовать свободным временем. Настроение Рыб может резко меняться, поэтому астрологи советуют контролировать им свои эмоции. Возможно появление дурных сновидений. Не нужно думать, что они сулят что-то плохое. Чтобы дурной сон не сбылся, Рыбам стоит следовать советам экспертов. 1 и 2 января удовольствие приносить будет абсолютно все: свидания, общение, отдых, работа.