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Государственные услуги, борьба с коррупцией, улучшение инфраструктуры и другие блокчейн-инициативы

Государственные услуги, борьба с коррупцией, улучшение инфраструктуры и другие блокчейн-инициативы


Технология блокчейн остается одним из наиболее горячих трендов среди финансовых, государственных и коммерческих организаций во всем мире. Журнал ForkLog предлагает обзор наиболее интересных последних инициатив.


Гибралтар интегрирует блокчейн в государственную платформу


Правительство Гибралтара сообщило о планах интеграции блокчейна RSK в государственную платформу eGov для повышения качества предоставляемых услуг.


«Гибралтар успешно позиционирует себя как юрисдикция для инновационных компаний, разрабатывающих и предлагающих решения в сфере блокчейна. Внедрение технологии в наши процессы улучшит взаимодействие нашего сообщества с правительством», — заявил министр цифровых и финансовых услуг Гибралтара Альберт Изола.


Власти сотрудничают с крупнейшей криптовалютной биржей Латинской Америки Bitso и командой IOVlabs, стоящей за разработкой блокчейна RSK.


На начальном этапе инициатива направлена на безопасное хранение государственных документов и персональных данных.


Пуэрто-Рико внедрит блокчейн для борьбы с коррупцией


Островное государство в Карибском море Пуэрто-Рико обеспечит прозрачность операций в государственном секторе с помощью блокчейна. Об этом сообщает Bloomberg.


Причиной такого решения стали коррупционные скандалы среди властей. По одному из дел мэр Катано Феликс Дельгадо признал себя виновным в получении взяток на сумму более $100 000.


Спикер Палаты представителей Пуэрто-Рико Рафаэль Эрнандес рассказал о запланированных консультациях с представителями блокчейн-индустрии.


По его словам, инициатива в том числе станет частью плана по превращению острова в центр криптовалютных и блокчейн-инноваций.


Флорида воспользуется блокчейном для улучшения городской инфраструктуры


Губернатор Флориды Рон Десантис опубликовал рекомендации по бюджету штата на 2022/2023 фискальный год, в котором в том числе предложил использовать блокчейн для улучшения городской инфраструктуры.


В подразделе «Создание криптодружественной Флориды» говорится о финансировании блокчейн-программ на общую сумму $500 000.


Эти средства предполагается поровну разделить между двумя пилотными проектами: по учету транспортных средств и аутентификации транзакций Medicaid для предотвращения потенциальных мошенничеств.


SE2 и Digital Asset интегрируют блокчейн для страхования жизни


Поставщик услуг по страхованию жизни SE2 заключил сотрудничество с поставщиком ПО Digital Asset для использования блокчейна в секторе страхования жизни. Об этом сообщает Ledger Insights.


Внедрение технологии поможет разместить разрозненные данные о клиентах в общей системе, избежать случаев мошенничества и ускорить цифровизацию документооборота.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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