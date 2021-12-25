Государственные услуги, борьба с коррупцией, улучшение инфраструктуры и другие блокчейн-инициативы

Технология блокчейн остается одним из наиболее горячих трендов среди финансовых, государственных и коммерческих организаций во всем мире. Журнал ForkLog предлагает обзор наиболее интересных последних инициатив.

Гибралтар интегрирует блокчейн в государственную платформу

Правительство Гибралтара сообщило о планах интеграции блокчейна RSK в государственную платформу eGov для повышения качества предоставляемых услуг.

«Гибралтар успешно позиционирует себя как юрисдикция для инновационных компаний, разрабатывающих и предлагающих решения в сфере блокчейна. Внедрение технологии в наши процессы улучшит взаимодействие нашего сообщества с правительством», — заявил министр цифровых и финансовых услуг Гибралтара Альберт Изола.

Власти сотрудничают с крупнейшей криптовалютной биржей Латинской Америки Bitso и командой IOVlabs, стоящей за разработкой блокчейна RSK.

На начальном этапе инициатива направлена на безопасное хранение государственных документов и персональных данных.

Пуэрто-Рико внедрит блокчейн для борьбы с коррупцией

Островное государство в Карибском море Пуэрто-Рико обеспечит прозрачность операций в государственном секторе с помощью блокчейна. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной такого решения стали коррупционные скандалы среди властей. По одному из дел мэр Катано Феликс Дельгадо признал себя виновным в получении взяток на сумму более $100 000.

Спикер Палаты представителей Пуэрто-Рико Рафаэль Эрнандес рассказал о запланированных консультациях с представителями блокчейн-индустрии.

По его словам, инициатива в том числе станет частью плана по превращению острова в центр криптовалютных и блокчейн-инноваций.

Флорида воспользуется блокчейном для улучшения городской инфраструктуры

Губернатор Флориды Рон Десантис опубликовал рекомендации по бюджету штата на 2022/2023 фискальный год, в котором в том числе предложил использовать блокчейн для улучшения городской инфраструктуры.

В подразделе «Создание криптодружественной Флориды» говорится о финансировании блокчейн-программ на общую сумму $500 000.

Эти средства предполагается поровну разделить между двумя пилотными проектами: по учету транспортных средств и аутентификации транзакций Medicaid для предотвращения потенциальных мошенничеств.

SE2 и Digital Asset интегрируют блокчейн для страхования жизни

Поставщик услуг по страхованию жизни SE2 заключил сотрудничество с поставщиком ПО Digital Asset для использования блокчейна в секторе страхования жизни. Об этом сообщает Ledger Insights.

Внедрение технологии поможет разместить разрозненные данные о клиентах в общей системе, избежать случаев мошенничества и ускорить цифровизацию документооборота.