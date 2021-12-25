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Григорий Лепс намерен устроить грандиозное Рождественское шоу

Григорий Лепс намерен устроить грандиозное Рождественское шоу
Стало известно, где будет отдыхать певец Григорий Лепс.   Артист встретит Рождество в Куршевеле. На элитном курорте он выступит в рамках фестиваля Big Art Festival в ресторане-шале Cap Horn. Купить билеты на это мероприятие можно за две тысячи евро. Как рассказал организатор вечера Максим Берин, билетов в продаже почти не осталось. По его словам, на подобные мероприятия Григорий Лепс приезжает, как правило, со своей дочкой Ингой. Из-за насыщенного графика он летает по Европе на частных бортах.
Григория Лепс «Мы предложили ему остаться здесь на несколько дней — отдохнуть, покататься на лыжах, поиграть в бильярд, зарядиться энергией солнца, горных пейзажей. Думаю, он получит удовольствие перед своим грандиозным рождественским шоу», рассказал Максим Берин. Напомним, что Григорий Лепс с недавних пор – завидный холостяк. После двадцати лет брака он развелся со своей женой балериной Анной Шаплыковой, сообщает «СтарХит».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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