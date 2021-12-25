Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Хакеры распространили скрытые майнеры через пиратскую версию «Человека-паука»

Хакеры распространили скрытые майнеры через пиратскую версию «Человека-паука»

Хакеры распространили скрытые майнеры через пиратскую версию «Человека-паука»


Злоумышленники начали распространять вредоносное ПО для скрытого майнинга криптовалют через торрент-файл с популярным фильмом "Человек-паук: Нет пути домой", сообщают специалисты ReasonLabs.


Эксперты обнаружили вредонос для майнинга Monero в файле под названием spiderman_net_putidomoi.torrent.exe. По всей видимости, он был создан на одной из русскоязычных торрент-платформ.


Скрытый майнер может оставаться незамеченным долгое время за счет настройки исключений для сканирования антивирусом Microsoft Defender.


Исследователи добавили, вредонос не компрометирует личную информацию, но замедляет работу компьютера жертвы, создавая дополнительную нагрузку на процессор.


Напомним, в ноябре специалисты рассказали, что 86% взломанных аккаунтов Google Cloud использовались для майнинга криптовалют.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Tiger.Trade запустил приложение для копитрейдинга
Tiger.Trade запустил приложение для копитрейдинга
Разработчики «интернет-компьютера» откроют кроссчейн-мост с Ethereum
Разработчики «интернет-компьютера» откроют кроссчейн-мост с Ethereum
EA дарит подарочные карты по $10 на Xbox при покупке Battlefield 2042
EA дарит подарочные карты по $10 на Xbox при покупке Battlefield 2042
Так выглядит кулер холодильника в стиле Xbox Series X, который сильно шумит
Так выглядит кулер холодильника в стиле Xbox Series X, который сильно
В Минэнерго анонсировали первые водородные мегапроекты
В Минэнерго анонсировали первые водородные мегапроекты
Суд отказался признать брак Кирилла и Жанны Шамаловых фиктивным
Суд отказался признать брак Кирилла и Жанны Шамаловых фиктивным
Хакеры распространили скрытые майнеры через пиратскую версию «Человека-паука»
Хакеры распространили скрытые майнеры через пиратскую версию
CryptoRank: на криптобиржах сосредоточено 6,5% от рыночного предложения биткоина
CryptoRank: на криптобиржах сосредоточено 6,5% от рыночного
Паулина Андреева очаровала поклонников своей естественной красотой
Паулина Андреева очаровала поклонников своей естественной красотой
Влад Соколовский узнал пол будущего ребенка
Влад Соколовский узнал пол будущего ребенка
Власти Тульской области планируют к 2025 году сформировать сеть из 110 центров «Точка роста»
Власти Тульской области планируют к 2025 году сформировать сеть из
Пять школьников стали абсолютными победителями Всероссийского конкурса сочинений 2021 года
Пять школьников стали абсолютными победителями Всероссийского

Топ на сегодня

Binance отказалась от сжигания BNB «вручную» в пользу нового алгоритма
Binance отказалась от сжигания BNB «вручную» в пользу нового алгоритма
Наталья Водянова показала сына-именинника и призналась, что по нему скучает
Наталья Водянова показала сына-именинника и призналась, что по нему
Стиль зумеров и тиктокеров: балахоны, корсеты и бьюти-эксперименты — как менялся образ Билли Айлиш
Стиль зумеров и тиктокеров: балахоны, корсеты и бьюти-эксперименты —
Джек Дорси усомнился в децентрализации Web 3.0
Джек Дорси усомнился в децентрализации Web 3.0
Павел Дуров поддержал разработчиков Toncoin. Цена токена выросла на 46%
Павел Дуров поддержал разработчиков Toncoin. Цена токена выросла на

Еще по теме

86% взломанных аккаунтов Google Cloud использовались для майнинга
Хакеры взялись за взлом криптовалюты
Пользователю Amazon Web Services выставили счет на $45 000 из-за майнеров Monero
Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого майнинга криптовалют