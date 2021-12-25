Хакеры распространили скрытые майнеры через пиратскую версию «Человека-паука»

Злоумышленники начали распространять вредоносное ПО для скрытого майнинга криптовалют через торрент-файл с популярным фильмом "Человек-паук: Нет пути домой", сообщают специалисты ReasonLabs.

Эксперты обнаружили вредонос для майнинга Monero в файле под названием spiderman_net_putidomoi.torrent.exe. По всей видимости, он был создан на одной из русскоязычных торрент-платформ.

Скрытый майнер может оставаться незамеченным долгое время за счет настройки исключений для сканирования антивирусом Microsoft Defender.

Исследователи добавили, вредонос не компрометирует личную информацию, но замедляет работу компьютера жертвы, создавая дополнительную нагрузку на процессор.

Напомним, в ноябре специалисты рассказали, что 86% взломанных аккаунтов Google Cloud использовались для майнинга криптовалют.