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Halo Infinite не хватает режима «Королевской битвы», считает Dr Disrespect

Halo Infinite не хватает режима «Королевской битвы», считает Dr Disrespect


Один из самых известных в мире стримеров Dr Disrespect является большим поклонником шутеров. В том числе, он является любителем Halo, и после релиза Halo Infinite именно игра студии 343 Indsutries в списке любимых шутеров у стримера. Но он уверен, что игра долго не проживет, если студия 343 Industries не добавит в нее режим «Королевской битвы».

В рамках ролика на канале TimTheTatman Two стример Dr Disrespect обсудил Halo Infinite и будущее игры. По его словам, шутер является возвращением к старым играм серии Halo, и он хвалит за это студию 343 Industries, отмечая хороший дизайн арен и интересные перестрелки. Однако, Dr Disrespect говорит, что у него все еще есть «одна вещь на уме — королевская битва в Halo Infinite».

Dr Disrespect считает, что Halo Infinite может быстро наскучить игрокам без режима «Королевской битвы»:

Люди, которые говорят, что Halo не нужна королевская битва, сказали, что Battlefield она не нужна. А теперь посмотрите, где эта игра.

Стример считает, что уже сейчас разработчикам ничего не мешает воплотить в Halo Infinite режим «Королевской битвы», используя текущий контент:

Представьте себе дизайн королевской битвы в Halo. Подумайте обо всех картах Halo, как они могут поместиться на одном поле битвы. Карты Big Team Battle будут просто областью карты Battle Royale в игре.

[…] Подумайте обо всех многопользовательских картах, начиная с оригинальной Halo и заканчивая плейлистами Infinite. Не только макеты карт, но и возможности всех этих знаменитых карт. Истории там такие богатые. Затем сложите все эти карты вместе, объедините их в большом масштабе.

Отметим, что слухи о добавлении в Halo Infinite ходят уже давно. Датамайнеры в августе этого года обнаружили в файлах бета-клиента Halo Infinite очередной намек на то, что такой режим все же может быть в разработке.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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