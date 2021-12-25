Игристому вину «Абрау-Дюрсо» удалось завоевать признание на международном конкурсе

Вот и завершился международный конкурс шампанских и игристых вин Сhampagne&Sparkling Wine World Championships (CSWWC). Этот год отличился рекордным количеством образцов. Жюри возглавил Том Стивенсон, который является основателем этого конкурса. На протяжении двух недель было продегустировано более тысячи образцов продукции лучших изготовителей из 19 государств.Отдельного внимания удостоился российских производитель «Абрау-Дюрсо», который также оказался среди лидеров, на одной ступени с Францией, Италией и Великобританией, сообщает «Комсомольская правда».Глава компетентного жюри Том Стивенсон прокомментировал результаты конкурса. По его словам, миссия этого мероприятия заключается не только в том, чтобы продвинуть превосходные игристые и шампанские вина на международном уровне, но и открывать новые, достаточно перспективные винодельни.Отдельное внимание следует уделить винному дому «Абрау-Дюрсо», который смог одержать сенсационную победу в номинации Rising Star («Восходящая звезда»). Производителю также удалось стать победителями в двух номинациях. Национальным чемпионом стало вино Victor Dravigny Brut урожая 2018 года. Копилку наград Brut d’Or Blanc de Blancs того же года пополнила серебряная медаль.Российскому виноделу впервые удалось так громко заявить о себе. Жюри по достоинству оценило их вкусовые качества, а также отметило, что у винного дома есть все перспективы занять достойное место на мировом рынке.Как утверждают организаторы этого конкурса, данное мероприятие призвано стимулировать мировых производителей к тому, чтобы как можно больше потребителей смогли не только познакомиться с их продукцией, но и оценить уникальное качество игристого напитка.