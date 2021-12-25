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Игроков ждут ежедневные подарки в Crossout в течение недели

Игроков ждут ежедневные подарки в Crossout в течение недели


Буквально на днях игра Crossout получила оптимизацию до игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S. Вместе с тем, в игре стартовало событие, приуроченное к новогодним праздникам — «Снежная буря». Сообщили разработчики и о планах раздавать игрокам подарки каждый день.

С 24 декабря по 2 января в игре Crossout ежедневно можно получать различные награды, что связано праздничным сезоном. В первый день раздачи подарков (24 декабря) игрокам предложили праздничные фейерверки. Полный же список подарков пока не называется, указано, что «это могут быть как косметические сюрпризы, так и вполне полезные предметы, которые упростят игру и сделают ее еще приятнее».

Чтобы получить подарок в Crossout, достаточно просто зайти в свой гараж. Это нужно делать каждый день, поскольку подарки ежедневно меняются.


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Crossout

CROSSOUT — это постапокалиптический MMO-экшн, в котором вы сможете собрать из десятков деталей бронемашину уникального дизайна, а затем сраз…
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По материалам: newxboxone

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