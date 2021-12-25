Иван Ургант поделился секретом молодости

Ведущий и актер Иван Ургант рассказал об омолаживающих процедурах. Большом пятничном выпуске шоу «Вечерний Ургант» гостями стали молодые, но уже прославившиеся звезды шоу-бизнеса. Пара, которая покорила зрителей и судей «Ледникового периода», а также звезда сериала «Закрытая школа» и «Мажор» сначала появились в прологе выпуска, и Иван Ургант представил своих гостей:Иван Ургант «У нас сегодня такая программа! Мы назовем это молодежный выпуск сегодня. Смотрите: Люба Аксенова, кино, Женя Медведева – спорт, Даня Милохин – Интернет», — перечислил гостей шоумен и представил себя, раскрыв секреты молодости: «Ваня Ургант — омолаживающие процедуры, минеральная клизма, шоколадное обертывание». В выпуске на этот раз соведущим Ивана Урганта стал Александр Гудков, и вместе они устроили теплый прием гостям, после которого у многих телезрителей болели животы и сводило скулы от смеха.