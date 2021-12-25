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Экс-солистка Serebro Катя Кищук показала свою грудь после родов

Экс-солистка Serebro Катя Кищук показала свою грудь после родов

28-летняя Катя Кищук обнародовала очередное откровенное фото. Экс-солистка группы Serebro показала, как выглядит ее грудь после родов.

В Stories Катя Кищук опубликовала в Stories фото, на котором позирует в полупрозрачном комбинезоне, прикрывая руками свою грудь.

Певица продемонстрировала свое изменившееся тело после родов первенца, состоявшихся минувшим летом.

Стоит отметить, накануне Катя Кищук призналась, что похудела с 73 до 62 килограммов, призвав отстать от девушек с претензиями по поводу их веса.

Напомним, бойфрендом Кати Кищук является британский рэпер Slowthai, завоевавший популярность по всему миру. О романе с ним экс-солистка Serebro объявила в начале 2020 года в прямом эфире.

С экс-солисткой Serebro рэпер Slowthai познакомился в Лос-Анджелесе, где она в последнее время нередко гостит.

В своих треках популярный артист часто высказывается на горячие политические темы, такие как Brexit.

Как писал NEWSTES, ранее Серябкина заявила, что Газманову, Расторгуеву и Леонтьеву пора уходить со сцены.

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По материалам: uposters.ru

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