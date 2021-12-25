Как пересчитают пенсии в 2022 году

Тема: Все о пенсиях в России

Сенаторы рассказали, что изменится в выплатах для пожилых граждан

00:00 Автор: Евгения Филиппова

В следующем году планируется проиндексировать страховые пенсии на 5,9 процента, ежемесячные денежные выплаты — на 5,8 процента, а социальные пенсии — на 7,7 процента. Это предусмотрено законом о бюджете РФ на 2022 год, но окончательный уровень индексации может быть скорректирован по итогам этого года в зависимости от фактической инфляции. Также могут измениться правила выплаты пенсий по потере кормильца. О подробностях стало известно в конце декабря на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой итогам работы Комитета Совета Федерации по социальной политике в осеннюю сессию.

Цифры могут подрасти

В России получают пенсии больше 43 миллионов граждан, рассказала зампред комитета Елена Бибикова. И положенные им выплаты индексируют каждый год. Как пересчитают суммы в наступающем году, уже определено законом о бюджете РФ. Так, 1 января проиндексируют все виды страховых пенсий — по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Их должны повысить на 5,9 процента. «В то же время предусмотрено, чтобы сумма индексации была в среднем не ниже, чем одна тысяча рублей», — отметила сенатор.

Но цифры ещё могут скорректировать. Уровень инфляции может оказаться выше запланированного, и Президент России Владимир Путин поручил Правительству учесть это, рассказал глава Минтруда Антон Котяков, выступая 7 декабря в Госдуме. «В ближайшее время, я надеюсь, будет принято соответствующее решение», — пообещал он.

Кроме этого, за счёт повышения пенсии вырастет и фиксированная денежная надбавка гражданам, которым исполнилось 80 лет. Как пояснили в Пенсионном фонде, фиксированная выплата — это сумма, которая гарантированно входит в состав страховой пенсии. Каждый год она индексируется на уровень не ниже инфляции в предыдущем году.

Минтруд готовит предложения по индексации страховых пенсий в 2022 году

1 февраля проиндексируют ежемесячные денежные выплаты, которые положены, например, инвалидам и ветеранам. Их пересчитывают в зависимости от индекса потребительских цен за предыдущий год, напомнила сенатор. В следующем году их собираются повысить на 5,8 процента, но в конце декабря эту сумму также могут скорректировать.

А 1 апреля проиндексируют все виды социальных пенсий, которые получают граждане, не наработавшие необходимый стаж или не набравшие необходимое количество пенсионных баллов. Их пенсии увеличат на 7,7 процента, хотя и эта цифра может быть скорректирована по итогам года.

Елена Бибикова также напомнила, что в декабре приняли закон, который изменил правила индексации материнского капитала. Если раньше учитывали прогноз инфляции на следующий год, то начиная с 1 февраля 2022 года сумму маткапитала станут увеличивать на фактический уровень инфляции за прошедший год.

Пока не поступил в институт

В наступающем году могут изменить и правила начисления пенсий по потере кормильца. Сейчас действует такой порядок: пенсию выплачивают, пока ребёнку не исполнилось 18 лет, а если он поступает в вуз, выплаты продлевают до достижения им 23 лет. Но период между окончанием школы и поступлением в вуз выпадает. В итоге, если ученик стал совершеннолетним в последнем классе, он не получает пенсию всё лето, пока его не зачислят в университет. «Мы разработали законопроект, который предусматривает, что за период с того момента, когда ребёнок достигает 18 лет, и до поступления в вуз должна сохраниться выплата пенсии по случаю потери кормильца», — сказала Елена Бибикова. Документ уже приняли в первом чтении, и сенаторы надеются, что скоро он станет законом.





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Хотят сохранить социальные гарантии и подросткам, которые получают пенсии как по инвалидности, так и по потере кормильца. Сейчас, если они устраиваются на летнюю подработку, им перестают начислять соцдоплаты. На эту проблему обратили внимание в палате молодых законодателей при Совете Федерации, рассказал первый заместитель председателя по социальной политике Александр Варфоломеев. «Это не мотивировало детей при возможности устраиваться на работу и получать, возможно, зарплату даже большую, чем те же соцвыплаты», — считает он. Поэтому сенаторы внесли в Госдуму законопроект, по которому доплаты сохранят, если подросток временно трудоустроится по направлению службы занятости или будет участвовать в общественных работах в свободное от учёбы время.

В уходящем году уже приняли несколько законов, инициированных сенаторами комитета, рассказала его председатель Инна Святенко. Например, одна из новых норм касается дополнительного отпуска для тех, кто ухаживает за родственниками — инвалидами первой группы. Другой закон установил, что одиноких родителей детей до 14 лет можно отправлять в командировки и привлекать к ночной и сверхурочной работе только с их согласия. Раньше родители могли отказаться от командировки, только если они воспитывали малышей до пяти лет. По мнению сенатора, это было нелогично, так как, например, шестилетнего ребёнка тоже нельзя оставлять дома одного.

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