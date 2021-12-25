Католическое Рождество 25 декабря 2021 года: традиции и особенности праздника

Вадим Карасев

Празднование Рождества — яркое событие, которое отмечают христиане-католики. Ежегодно 25 декабря соблюдаются добрые традиции, которые задают тон всему году и помогают привлечь счастье.

Традиции празднования Рождества восходят к библейскому сюжету, описывающему появление Иисуса Христа. За многие века в них вплелись и народные обряды, сохранившиеся со времен язычества. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с особенностями праздничного дня, чтобы отметить его в кругу семьи и привлечь благополучие.

Традиции и особенности празднования Рождества

Одной из светлых традиций остается плетение венка из омелы — растения, символизирующего любовь и искренние чувства. Под венками целуются влюбленные пары, чтобы обрести гармонию в отношениях и безмолвно признаться друг другу в искренних чувствах. Такая традиция уходит корнями к празднованию Йоля — одного из кельтских праздников Колеса Года.

В канун Рождества 24 декабря верующие молятся, а также постятся до первой звезды, приветствуя рождение Иисуса. Праздник принято отмечать в кругу семьи, не устраивая шумных вечеринок. Верующие садятся за праздничный стол и молятся высшим силам, благодаря их за счастливую жизнь и покровительство.

Традиционным угощением на празднование Рождества считается индейка, которую запекают целиком и разделяют между членами семьи. Такое блюдо станет прекрасным украшением стола.

Католическое Рождество ежегодно справляют 25 декабря, а его канун выпадает на 24 число. Традиционное блюдо, занимающее особое место среди угощений, — индейка. Впрочем, объедаться или злоупотреблять алкоголем не рекомендуется.

Католики особо почитают Деву Марию, так что если вы православны, в этот день можно помолиться Богородице. Вам вовсе не обязательно накрывать стол с индейкой, тем более что сейчас православный мир придерживается Рождественского поста, но можно посвятить день благим поступкам и поблагодарить Деву Марию вечерней молитвой перед сном.

Рождество — светлый праздник, к которому готовятся заранее, убираясь в доме и выбрасывая накопившийся за год хлам. Помещения украшают, расставляя фигурки Спасителя и Девы Марии, которые копируют библейский сюжет появления Иисуса Христа. Главным украшением остается яркая звезда, загоревшаяся в момент его появления на свет.