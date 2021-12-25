Криптокошелек Broex разыграет MacBook Air 13, iPhone 13 и другие призы
Криптокошелек Broex запустил новогодний розыгрыш десяти призов среди новых и существующих пользователей платформы, в том числе ноутбука MacBook Air 13 и телефона Apple iPhone 13. Акция «Призы на миллион» продлится до 17 января 2022 года.
Broex определит победителей случайным образом с помощью сервиса LizaOnAir. Они получат:
- 1 место — ноутбук Apple MacBook Air;
- 2 место — Apple iPhone 13 128GB;
- 3 место — Apple iPad 10.2 64GB;
- 4 место — фотоаппарат Olympus PEN E-PL10 Pancake Zoom Kit;
- 5 место — Apple Watch S7;
- 6 место — Airpods Pro;
- 7 место — умную колонку Яндекс.Станция;
- 8 место — колонку JBL;
- 9 место — наушники True Wireless Samsung Galaxy Buds Live;
- 10 место — смарт-часы Xiaomi Mi Watch Lite.
В розыгрыше участвуют первые 400 пользователей, которые:
- зарегистрируются на сайте Broex;
- пройдут процедуру верификации;
- активируют акцию «Призы на миллион» в личном кабинете;
- внесут депозит от 40 USDT банковской картой или с помощью AdvCash и не выведут его до конца акции.
Участники получат гарантированные призы: Broex будет начислять им по 1 USDT в сутки до окончания акции.
Организаторы опубликуют результаты розыгрыша 17 января 2022 года в 21:00 (МСК) в Telegram-канале Broex и на странице кошелька в Instagram.
Broex — мультивалютный криптокошелек с эстонской лицензией и автоматической верификацией. Сервис поддерживает 40 криптовалют и более 2000 токенов. Пользователи могут покупать их с банковских карт и выводить средства с помощью платежной платформы AdvCash.
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