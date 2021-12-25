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Криптокошелек Broex разыграет MacBook Air 13, iPhone 13 и другие призы

Криптокошелек Broex разыграет MacBook Air 13, iPhone 13 и другие призы

Криптокошелек Broex запустил новогодний розыгрыш десяти призов среди новых и существующих пользователей платформы, в том числе ноутбука MacBook Air 13 и телефона Apple iPhone 13. Акция «Призы на миллион» продлится до 17 января 2022 года.


Broex определит победителей случайным образом с помощью сервиса LizaOnAir. Они получат: 


  • 1 место — ноутбук Apple MacBook Air;
  • 2 место — Apple iPhone 13 128GB;
  • 3 место — Apple iPad 10.2 64GB;
  • 4 место — фотоаппарат Olympus PEN E-PL10 Pancake Zoom Kit;
  • 5 место — Apple Watch S7;
  • 6 место — Airpods Pro;
  • 7 место — умную колонку Яндекс.Станция;
  • 8 место — колонку JBL;
  • 9 место — наушники True Wireless Samsung Galaxy Buds Live;
  • 10 место — смарт-часы Xiaomi Mi Watch Lite.

В розыгрыше участвуют первые 400 пользователей, которые:



  • зарегистрируются на сайте Broex;

  • пройдут процедуру верификации;

  • активируют акцию «Призы на миллион» в личном кабинете;

  • внесут депозит от 40 USDT банковской картой или с помощью AdvCash и не выведут его до конца акции.


Участники получат гарантированные призы: Broex будет начислять им по 1 USDT в сутки до окончания акции.


Организаторы опубликуют результаты розыгрыша 17 января 2022 года в 21:00 (МСК) в Telegram-канале Broex и на странице кошелька в Instagram.


Broex — мультивалютный криптокошелек с эстонской лицензией и автоматической верификацией. Сервис поддерживает 40 криптовалют и более 2000 токенов. Пользователи могут покупать их с банковских карт и выводить средства с помощью платежной платформы AdvCash. 


Ранее Forklog анонсировал новогодний конкурс. Три победителя получат VR-гарнитуры Quest 2.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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