Криптокошелек Broex разыграет MacBook Air 13, iPhone 13 и другие призы

Криптокошелек Broex запустил новогодний розыгрыш десяти призов среди новых и существующих пользователей платформы, в том числе ноутбука MacBook Air 13 и телефона Apple iPhone 13. Акция «Призы на миллион» продлится до 17 января 2022 года.

Broex определит победителей случайным образом с помощью сервиса LizaOnAir. Они получат:

1 место — ноутбук Apple MacBook Air;

2 место — Apple iPhone 13 128GB;

3 место — Apple iPad 10.2 64GB;

4 место — фотоаппарат Olympus PEN E-PL10 Pancake Zoom Kit;

5 место — Apple Watch S7;

6 место — Airpods Pro;

7 место — умную колонку Яндекс.Станция;

8 место — колонку JBL;

9 место — наушники True Wireless Samsung Galaxy Buds Live;

10 место — смарт-часы Xiaomi Mi Watch Lite.

В розыгрыше участвуют первые 400 пользователей, которые:



зарегистрируются на сайте Broex;



пройдут процедуру верификации;



активируют акцию «Призы на миллион» в личном кабинете;



внесут депозит от 40 USDT банковской картой или с помощью AdvCash и не выведут его до конца акции.



Участники получат гарантированные призы: Broex будет начислять им по 1 USDT в сутки до окончания акции.

Организаторы опубликуют результаты розыгрыша 17 января 2022 года в 21:00 (МСК) в Telegram-канале Broex и на странице кошелька в Instagram.

Broex — мультивалютный криптокошелек с эстонской лицензией и автоматической верификацией. Сервис поддерживает 40 криптовалют и более 2000 токенов. Пользователи могут покупать их с банковских карт и выводить средства с помощью платежной платформы AdvCash.

Ранее Forklog анонсировал новогодний конкурс. Три победителя получат VR-гарнитуры Quest 2.