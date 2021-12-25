Литва из-за санкций США должна будет заплатить Белоруссии €600 млн

Вадим Карасев

Литва в случае одностороннего разрыва договора о транзите с "Беларуськалием" должна будет выплатить компании неустойку в размере €600 млн, заявил депутат литовского Сейма Казис Старкявичюс в эфире Литовского радио.

Он отметил, что это предварительная оценка, которая не включает потери Литвы от прекращения самого транзита.

"В настоящее время, конечно, не только из-за белорусского кризиса цены на калий поднялись на космическую высоту. Цена уже в любом случае огромная. Если нам придется платить штраф, то [начиная] не с €200 миллионов, а с €600 миллионов… Мы в некоторые годы, можно посчитать, возили около 10 миллионов тонн калия", - объяснил литовский парламентарий.

Такая сумма, по его словам, станет шоком для экономики Литвы. Старкявичюс также напомнил, что у "Литовских железных дорог" и "Беларуськалия" подписано долгосрочное соглашение до 2023 года.

Как писал Ruposters, литовские власти оказались в тупиковой ситуации из-за введенных против Белоруссии американских санкций, которые они хотят, но не могут выполнить, поскольку в таком случае должны будут выплатить Минску неподъемную неустойку за разрыв договора между ЛЖД и "Беларуськалием". Ситуацию для Вильнюса дополнительно усугубила позиция Вашингтона по этой проблеме.

