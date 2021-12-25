Литва из-за санкций США должна будет заплатить Белоруссии €600 млн
Литва в случае одностороннего разрыва договора о транзите с "Беларуськалием" должна будет выплатить компании неустойку в размере €600 млн, заявил депутат литовского Сейма Казис Старкявичюс в эфире Литовского радио.
Он отметил, что это предварительная оценка, которая не включает потери Литвы от прекращения самого транзита.
Такая сумма, по его словам, станет шоком для экономики Литвы. Старкявичюс также напомнил, что у "Литовских железных дорог" и "Беларуськалия" подписано долгосрочное соглашение до 2023 года.
Как писал Ruposters, литовские власти оказались в тупиковой ситуации из-за введенных против Белоруссии американских санкций, которые они хотят, но не могут выполнить, поскольку в таком случае должны будут выплатить Минску неподъемную неустойку за разрыв договора между ЛЖД и "Беларуськалием". Ситуацию для Вильнюса дополнительно усугубила позиция Вашингтона по этой проблеме.