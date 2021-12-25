Любовный гороскоп на неделю с 27 декабря 2021 по 2 января 2022 года

Вадим Карасев

Любовь приносит счастье тому, кто готов за нее бороться. Астрологи уже знают, как пройдет для каждого Знака конец года и как начнется новый 2022 год. Чтобы обрести любовь или сохранить ее в этот период, старайтесь следовать рекомендациям любовного гороскопа.

2021 год подходит к концу, и все мы вспоминаем о том, что с нами происходило в этот период. Подведение итогов может расстроить нас, сформировав депрессивные мысли. Семь полезных советов помогут очиститься от ментальной грязи и поддержать позитивный настрой. При желании на этой неделе многим удастся решить вопросы в амурной сфере и приблизиться к состоянию счастья.

Овен

У Овнов на этой неделе будет очень много удачи, которую можно пустить на поиски второй половинки. Также полезно будет начинать новые отношения, но делать это нужно осторожно. Если не хочется испортить себе начало 2022 года, стоит проверять, как могут сложиться будущие отношения, при помощи гороскопа знакомств. Всю неделю Овны будут непривычно добродушными, что привлечет к ним много положительного внимания.

Телец

Любимый человек может отдалиться от Тельцов. Астрологи советуют Тельцам избавляться от привычек, которые делают людей одинокими. Если есть проблемы на работе и в делах, нужно просто успокоиться. К концу недели настроение придет в норму. Не помешает устроить свидание и сбежать с партнером подальше от бытовых проблем. Одиноким Тельцам можно смело искать вторую половинку.

Близнецы

Близнецам, которые находятся в серьезных отношениях или в браке, лучше пользоваться талисманами фэн-шуй для дома. Это поможет снизить негативный градус перед наступлением Нового года. Переменчивый Юпитер может подпортить Близнецам настроение. Могут происходить внезапные споры с близкими и друзьями. Чтобы не отпугивать удачу в любви, нужно перестать спорить.

Рак

Раки, относящиеся к самым романтичным Знакам Зодиака, будут на этой неделе на высоте. Любовная удача поможет найти вторую половинку или придумать что-то интересное на новогоднюю ночь. Неделя прекрасна для укрепления отношений. Планеты в сильной позиции, поэтому Раки могут рассчитывать на их поддержку. Можно знакомиться, флиртовать, искать любовь на просторах интернета.

Лев

У Львов могут появиться сомнения в верности своего партнера, но белый приворот от измен поможет стабилизировать ситуацию и отвадить вторую половинку от приключений на стороне. Всем, кто пока одинок, ночные светила помогут преуспеть в поисках. Не исключено, что уже к новогодним праздникам Львы будут не одни. На этой неделе полезно признаваться в чувствах, влюбляться, начинать жить вместе с партнером.

Дева

У Дев может оказаться много проблем в любовной сфере. Вторая половинка может расстроить их своим поведением, но будучи мутабельным Знаком Зодиака, любая Дева сможет быстро простить любимого человека, чем еще сильнее укрепит отношения. Если таить в себе обиды, новогодние праздники и предновогодние дни могут стать крайне непростыми и очень напряженными.

Весы

В любовной сфере все будет гладко, но только у тех, кто уже состоит в отношениях. Одиноким Весам лучше временно приостановить поиски. Этим людям лучше сфокусироваться на поисках правильного жизненного пути. Амурные дела отойдут на второй план, но это не значит, что Весам не будет везти. Они будут весьма привлекательными для противоположного пола.

Скорпион

Скорпионам в последние дни декабря, возможно, придется много общаться с новыми людьми, заводить знакомства. Это значит, что многие представители Знака смогут найти вторую половинку. Перед тем, как полностью открываться человеку, стоит сначала узнать получше его характер при помощи методики анализа по рукам. Скорпионам лучше сохранять бдительность.

Стрелец

Новые знакомства под эгидой Юпитера в Рыбах могут принести лишь неприятности. Всему сейчас лучше оставаться на своих местах. Нужно провести неделю в работе и в делах. Всем, кто уже состоит в отношениях, можно и даже нужно сделать жизнь второй половинки лучше, ярче и интереснее. Возможны вспышки собственничества со стороны партнера. Сгладить проблемы помогут эффективные заговоры от ревности.

Козерог

Если новогоднее празднество не планировалось, лучше это изменить. Можно придумать что-то необычное для второй половинки и себя самих. Одинокие Козерогам на этой неделе могут провести ритуалы на любовь. Вполне возможно, что скоро одиночество сменится романтикой и яркими эмоциями. Нужно быть более открытыми и добрыми. Это сыграет положительную роль в любовных делах.

Водолей

У Водолеев на этой неделе ослабнет интуиция. Учитывая, что ночные светила сделают их более привлекательными и обаятельными, шестое чувство им понадобится для выбора партнера, оценки совместимости. Развить интуицию и вернуть ее силу помогут три простых упражнения на каждый день. Конец сентября принесет хорошие новости, которые очень обрадуют представителей этого Знака.

Рыбы

Планеты на этой неделе могут довести Рыб до энергетического истощения. Помимо этого сами представители данного Знака могут себе навредить. Эксперты советуют Рыбам избавиться от вредных привычек, лишающих их энергии. Так у них будет больше шансов на новые удачные знакомства и на позитивную встречу 2022 года. Семейным Рыбам лучше проводить больше времени с близкими людьми.