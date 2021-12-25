Лунный день сегодня 25 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Каждый день лунного календаря благоприятен по-своему. Некоторые дни хороши для любви, а другие — для привлечения богатства. Астрологи подскажут, какие начинания будут удачными сегодня.

Этот день входит в число самых опасных в декабре. Причиной проблем послужит негативный аспект Венеры и Плутона. Луна постарается исправить ситуацию, но у нее получится это сделать далеко не во всех сферах.

Фаза Луны: убывающая Луна сегодня находится в Деве. 21 лунный день будет довольно благоприятным, так как текущая фаза отлично сочетается со стихией Земли. Сегодня у нас будет много энергии, сил и удачи. Самое главное — не бояться изменений и не оставаться в тени в те моменты, когда нужно действовать.

Магнитные бури 25 декабря: в этот день метеорологи не прогнозируют магнитных бурь, так как сильных вспышек на Солнце в последние дни не наблюдалось.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

уединение;спокойствие;избавление от ненужных вещей;умение идти навстречу людям.знакомства;деловые переговоры;импульсивность.

По мнению экспертов сайта dailyhoro.ru, этот день идеально подходит для того, чтобы перебрать свой гардероб. Некоторые вещи можно отдать на благотворительность, другие — раздать знакомым. Те, которые уже изрядно потрепались, лучше выбросить. Также не помешает навести порядок в лекарствах, бытовой химии. Словом, сегодня полезно фокусировать внимание на тех местах, в которых мы редко убираемся и наводим порядок.

Одежда и талисманы удачи на эту субботу

Сегодня лучше отдавать предпочтение стандартному сочетанию цветов. Эксперименты со стилем не пойдут никому на пользу. Цвета дня: серый, песочный, коричневый, черный. Мечтателям и творческим натурам можно надеть что-то синее, а строгим личностям лучше сделать упор на монохромную одежду.

Талисман дня для тех, кто работает — минерал гематит, сочетающий в себе энергию Земли и Огня. Этот минерал обладает защитными свойствами, поэтому особенно пригодится тем, кто устал, но должен трудиться. Всем, кто отдыхает, лучше отдать предпочтение аметисту, украшениям из дерева и керамики.

Настроение и здоровье в 21 лунный день

Эта суббота подходит для того, чтобы оставить за бортом вредные привычки, деструктивные привязанности, позаботиться о здоровье тела и чистоте души. В такие дни люди чаще задумываются о своем будущем, принимают верные решения. Сегодня Луна поможет нам избавиться от заблуждений и стереотипов, обрести внутреннее счастье.





Это хороший день для молитв, медитаций и других практик. Старайтесь не унывать и не думать о том, что было в далеком прошлом. Если вы переполнены обидой, завистью, злобой, это нужно отпустить как можно скорее. В противном случае вы можете сильно навредить своему биополю.

Финансы и работа 25 декабря

Финансовая сторона жизни сегодня будет не самой актуальной. Если у вас есть долги и проблемы, то заговоры на убывающую Луну помогут с ними справиться, найти правильное решение и выход из сложившейся ситуации. Финансовые операции сегодня могут принести вам разочарование.

Венера и Плутон сделают деловое общение непродуктивным. Если вы хотели с кем-то договориться о чем-то важном, то лучше перенести этот разговор на другой день. Луна в Деве способствует успешному завершению начатых дел, но только в том случае, если вы работаете в одиночку.

Любовь и общение по лунному календарю

Эта суббота не располагает к активности в романтической сфере. Лучше не пугать вторую половинку внезапной сменой обстановки, необычными признаниями и экстремальными свиданиями. Лучше провести день в уединении. Супругам можно устраивать совместные ужины и заниматься планированием. Очень важно прислушиваться к мнению близких людей.

Тем, чье сердце свободно, астрологи советуют не знакомиться и отказаться от инициатив. Венера и Плутон нарушат планы и помешают предстать перед человеком в лучшем свете. Луна в Деве поможет в общении с противоположным полом в интернете.