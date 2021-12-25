Лысая и худая Наталья Рудова шокировала фото топлес

Актриса Наталья Рудова поделилась необычным фото, на котором позирует с голой грудью и совсем без волос. Наталья Рудова неожиданно сменила имидж. Актриса лишилась своих длинных белокурый прядей, полностью обрив голову. Звезда сериала «Татьянин день» снялась топлес, надев на себя одни лишь джинсы. Кадр откровенной фотосессии Наталья опубликовала в личном блоге. «Как вам такая Рудова?» - поинтересовалась звезда.Наталья Рудова Для поклонников новый вид артистки оказался неожиданным. Многие едва узнали Рудову на фото. «Без волос не очень 😢», «Красоту ничем не испортишь!», «Вот это перевоплощение 🔥🔥🔥», «🌹Хороша как всегда», «Крутая 🔥 лысая 😍», «Я в шоке😮», «Вот это образ 🔥 мощно», «Не узнал», «Необычно 😍 ты в любом образе будешь смотрится круто 😍😍😍»— признались фанаты. Некоторые даже заподозрили, что у артистки тяжелое заболевание, из-за которого ей пришлось расстаться с роскошной шевелюрой. Новый образ знаменитости связан со съемками в фильме «Все умрут, а я останусь». На это намекнула сама Наталья в своем блоге. Подробности съемок и актерский состав пока неизвестны.