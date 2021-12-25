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Майк Новограц: биткоин менее волатильный, чем альткоины

Майк Новограц: биткоин менее волатильный, чем альткоины


Основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц в комментарии Squawk Box заявил, что волатильность первой криптовалюты ниже показателей других цифровых активов.




«Я действительно думаю, что волатильность биткоина снижается. По мере прихода институционалов мы наблюдаем меньше волатильности, и я считаю, что это хорошо. Не думаю, что биткоин станет транзакционной валютой. Он создан для сохранения ценности», — сказал он.


Новограц также назвал первую криптовалюту цифровым золотом и страховкой от инфляции фиатных валют.


Ранее он заявил, что 75% альткоинов не доживут до следующего десятилетия. По словам Новограца, биткоин кардинально изменит финансовую систему.


Напомним, в ноябре основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи спрогнозировал рост цены первой криптовалюты до $500 000.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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