Майк Новограц: биткоин менее волатильный, чем альткоины

Основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц в комментарии Squawk Box заявил, что волатильность первой криптовалюты ниже показателей других цифровых активов.

"I do think volatility certainly in #bitcoin is coming down," says @Novogratz. "As institutions come in we are seeing less volatility and I think that is a good thing. I don't think bitcoin becomes a transactional currency. I think it is tailor made to be stored value." pic.twitter.com/7VkU0xkBn6 — Squawk Box (@SquawkCNBC) December 23, 2021

«Я действительно думаю, что волатильность биткоина снижается. По мере прихода институционалов мы наблюдаем меньше волатильности, и я считаю, что это хорошо. Не думаю, что биткоин станет транзакционной валютой. Он создан для сохранения ценности», — сказал он.

Новограц также назвал первую криптовалюту цифровым золотом и страховкой от инфляции фиатных валют.

Ранее он заявил, что 75% альткоинов не доживут до следующего десятилетия. По словам Новограца, биткоин кардинально изменит финансовую систему.

Напомним, в ноябре основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи спрогнозировал рост цены первой криптовалюты до $500 000.