Майк Новограц: биткоин менее волатильный, чем альткоины

Основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц в комментарии Squawk Box заявил, что волатильность первой криптовалюты ниже показателей других цифровых активов.

"I do think volatility certainly in #bitcoin is coming down," says @Novogratz. "As institutions come in we are seeing less volatility and I think that is a good thing. I don't think bitcoin becomes a transactional currency. I think it is tailor made to be stored value." pic.twitter.com/7VkU0xkBn6