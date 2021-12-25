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Марину Зудина показала улыбающуюся внучку, которая так похожа на Олега Табакова

Марину Зудина показала улыбающуюся внучку, которая так похожа на Олега Табакова
Актриса Марина Зудина поделилась фото со своей пока единственной внучкой Мией, которая радует ее и поклонников Олега Табакова удивительным с ним сходством. Марина Зудина опубликовала фото, на котором её внучка Мия (девочке год и 4 месяца) на руках у своей мамы Софьи Синициной. Соня почему-то не смотрит в камеру.
Софья Синицына с дочерью Мией - внучкой Олега Табакова «Красота в гармонии….Младшая из женщин в семье. Мия ❤️с мамой», - подписала Марина Зудина фото. Как уже не первый раз подметили поклонники актрисы: Мия очень похожа на Олега Павловича Табакова, своего деда. «Очень похожа на Олега Павловича! Просто копия!», «Копия Олег Палыча 😍😍😍»,  «Такая миленькая, С добрым взглядом девочка, прелесть», «Славная мордашка!!❤️похожа на дедушку и бабушку!!Как так возможно😂😂», «Улыбка Олега Павловича😍», «Порода на лицо!!!!😍», «Как сильны табаковские гены. У малышки взгяд дедушки Олега. Поразительно🙌»,  - комментируют фото пользователи. Но нашлись и критики, которые удивились, почему Софья Синицына все время как будто в тени звездной семьи. Вот и на этот раз она отвернулась от объектива: «Как - то мама малышки в тени звездной семьи почему-то». Зудина сразу же оправдалась, у нее болезненное отношение к критике: «Соня - актриса и самодостаточна! Мама не может быть в тени».
Софья Синицына с дочерью Мией - внучкой Олега Табакова О том, что у Марины Зудиной появилась внучка, стало известно еще летом, хотя её сын Павел Табаков скрывал от общественности, что стал отцом. Его дочь от актрисы Софии Синициной родилась в августе 2020 года. Девочку назвали Мией. Зудина пообещала быть для неё подругой и веселой бабушкой: «Я не тот родитель, который довлеет над ребенком, у нас нет дистанции. Наверное, я и бабушкой такой же буду. Друг - это человек, которому можно довериться, и эти отношения самые важные. Воспитывают пусть родители, а мы будем тусить!». Тем не менее посты о своей внучке она выставляет редко. И пока что тусит в основном со своей дочерью Машей Табаковой.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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