Марину Зудина показала улыбающуюся внучку, которая так похожа на Олега Табакова

Актриса Марина Зудина поделилась фото со своей пока единственной внучкой Мией, которая радует ее и поклонников Олега Табакова удивительным с ним сходством. Марина Зудина опубликовала фото, на котором её внучка Мия (девочке год и 4 месяца) на руках у своей мамы Софьи Синициной. Соня почему-то не смотрит в камеру.Софья Синицына с дочерью Мией - внучкой Олега Табакова «Красота в гармонии….Младшая из женщин в семье. Мия ❤️с мамой», - подписала Марина Зудина фото. Как уже не первый раз подметили поклонники актрисы: Мия очень похожа на Олега Павловича Табакова, своего деда. «Очень похожа на Олега Павловича! Просто копия!», «Копия Олег Палыча 😍😍😍», «Такая миленькая, С добрым взглядом девочка, прелесть», «Славная мордашка!!❤️похожа на дедушку и бабушку!!Как так возможно😂😂», «Улыбка Олега Павловича😍», «Порода на лицо!!!!😍», «Как сильны табаковские гены. У малышки взгяд дедушки Олега. Поразительно🙌», - комментируют фото пользователи. Но нашлись и критики, которые удивились, почему Софья Синицына все время как будто в тени звездной семьи. Вот и на этот раз она отвернулась от объектива: «Как - то мама малышки в тени звездной семьи почему-то». Зудина сразу же оправдалась, у нее болезненное отношение к критике: «Соня - актриса и самодостаточна! Мама не может быть в тени».Софья Синицына с дочерью Мией - внучкой Олега Табакова О том, что у Марины Зудиной появилась внучка, стало известно еще летом, хотя её сын Павел Табаков скрывал от общественности, что стал отцом. Его дочь от актрисы Софии Синициной родилась в августе 2020 года. Девочку назвали Мией. Зудина пообещала быть для неё подругой и веселой бабушкой: «Я не тот родитель, который довлеет над ребенком, у нас нет дистанции. Наверное, я и бабушкой такой же буду. Друг - это человек, которому можно довериться, и эти отношения самые важные. Воспитывают пусть родители, а мы будем тусить!». Тем не менее посты о своей внучке она выставляет редко. И пока что тусит в основном со своей дочерью Машей Табаковой.