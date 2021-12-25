"Медиатерроризм стал плохим явлением". Авторская колонка Арины Холиной

Вадим Карасев

Писательница, журналист и секс-блогер Арина Холина подводит итоги скандалов, развернувшихся в 2021 году вокруг "новой этики", которую, к слову, Владимир Путин на вчерашней пресс-конференции сравнил с пандемией коронавируса и назвал "мракобесием". Суть ее не пугает: в отношениях "новая этика" — не более чем обычная тактичность. А вот публичные последствия выглядят куда опаснее: ненависть, абсурдные обвинения и "культура отмены".

Хочешь хайпа — начни спор о "новоэтичном" вопросе "Можно тебя поцеловать?". Первыми сбегутся мужчины, клеймящие "маменькиных сынков" и "тюфяков", в которых их хотят превратить дурные бабы: "Сначала он тебя спросит о поцелуе, а потом в подворотне, где на вас нападут хулиганы, развернется и убежит в слезах". Но женщина тоже может задать этот вопрос. Почему все по умолчанию делают женщин пассивными, к поцелуям зовущими, ни никогда не делающими первый шаг?

"Новая этика" уже в нашем быту. Она не только о том, чьи Lives Matter или кто играет трансгендерных персон, индусов или толстяков.

На тему поцелуев у всех пригорает, но вот повод задуматься: а про всякие садомазо-штуки надо спрашивать? Множество людей играют в такие практики без объявления намерений. У подруги было свидание, все шло как обычно (и замечательно), а уже на диване он стал делать ей больно. Такая же история была у знакомой в Израиле, где со всяким абьюзом очень строго. Знакомая (из Израиля) оказалась из тех, кто в любой непонятной ситуации цепенеет — поэтому, когда она пришла в полицию и выяснилось, что она молча все терпела, то полицейская с огромным сожалением сказала, что не может принять заявление. Надо было хоть сказать "остановись!" — и тогда был бы возможен иск. Это к вопросу, что всем женщинам верят на слово, а мужчина виноват по умолчанию.





Очень много женщин жалуются, что мужчина лезет без спроса с анальным сексом. А он, может, считает, что это как поцелуй — настоящие мачо не спрашивают, они делают. Где грань, когда вопрос "убивает романтику", а где нет? Не хочется всех разочаровать, но этика редко бывает мерцающей: вот тут надо, а здесь не надо. Обычно люди выбирают для себя что-то одно — так что не надо удивляться, если, сорвав поцелуй без спроса, человек точно так же полезет без мыла сами понимаете куда.

Если говорить о таких бытовых историях, то я лично не понимаю, что в этой "новой этике" нового. Обычная тактичность, нет?

Понятно, что травля Джоан Роулинг трансгендерным сообществом — это уже другое. Политическое и довольно опасное. Я всем сердцем разделяла и разделяю боль трансгендерных людей, которых десятилетиями считали уродами, им приходилось заниматься проституцией, так как от них отворачивались все — и родные, и друзья, и работодатели. Это жестоко и несправедливо, да. Но угрозы и преследование, которые длятся уже год лишь потому, что матери Гарри Поттера не понравился конкретный термин (который так и не прижился), — это недостойно. Сообщество использует всемирную известность писательницы, чтобы попасть в новости — и всем плевать на то, сколько боли его члены причиняют Роулинг и ее семье. В чем виноваты ее муж, дети, родственники, друзья? Да и она сама. Мне вот не нравится выражение "слабый пол", но я ведь не шлю угрозы каждому, кто на автомате его использует.

Медиатерроризм стал плохим явлением. Это какой-то сектор Газа, в котором конфликт никогда не утихает. И где в страхе, истерике и отчаянии рождаются дикие фантазии.





На полном серьезе обсуждать, являются ли оскорблением для афрокультуры дреды у белых людей, — это вот что за дичь? Во-первых, на дредах и косичках зарабатывают в том числе и африканцы. Во-вторых, культурный обмен — это лучшее, что происходит с человечеством. Скандалы на тему апроприации очень похожи на запрет браков между черными и белыми. Ну окей, давайте вернем Украине борщ (весь мир пусть вернет), китайцам — пельмени, H&M будет продавать на Азию только кимоно, африканцы перестанут распрямлять волосы (лишив заработка кучу народа), а белые откажутся от косичек и даже химической завивки (мы, евреи, против — почему они апроприируют наши кудри?).

Звучит это все как плохая шутка, но вообще не смешно, когда определенные личности становятся жертвами этих бессмысленных и беспощадных разборок. Рианна огребла за косички. Рианна! Даже не белая женщина! Про Роулинг все понятно — самая любимая писательница вселенной вдруг стала врагом номер один лишь потому, что ей не нравится реально диковатое выражение "менструирующие люди".

Но самым шокирующим и скандальным оказался запуск новых серий "Секса в большом городе", который в итоге лицемерно назвали "И просто так", исключив секс 55+ (вокруг чего и было столько шума) из названия, и из сюжета. Это чертовски грустная история в двух актах.

Первый акт открыли отпетые эйджисты воплями о том, что "старые коровы" не имеют права на секс, что смотреть на этих потасканных героинь никому не интересно (и даже противно). Иммерсивное действие длилось около года — и все это время обсуждалось, насколько стыдно быть взрослой женщиной, которая, вот сюрприз, в 50+ не ощущает себя увядшим цветком. Неожиданно сюда вписалась даже Анжелика Варум, признавшаяся в интервью Ирине Шихман, что после 50 секс — это стыдно и неловко, и что уже после 40 ты думаешь об этом как чем-то примитивном.

Все те, кто не считал себя в 50 отработанным материалом, или те, кто не собирался к 50 стремиться исключительно к духовному развитию, очень ждали новый "Секс". Мы думали, что увидим повзрослевших, но все еще прогрессивных, продвинутых героинь, которые не стесняются возраста, не стыдятся быть живыми и сексуальными (каждая на свой манер).

Но вдруг оказалось, что самые выпученные эйджисты — вся команда сериала. Любимые героини, которые всегда опережали время, были примером, заряжали смелостью и свободомыслием, вдруг предстали какими-то бабками, отставшими от жизни лет примерно на тридцать. Они не то чтобы не принимают "новую этику" — они в ней даже не разбираются. Миранда будто не в Бруклин переехала еще в старых сезонах, а куда-то в "Библейский пояс" (самые консервативные штаты США). И там ей сделали лоботомию. А Кэрри теряет дар речи от слова "мастурбация". И очень странно, что Синтия Никсон в недавнем интервью для канала Карена Шаиняна выглядит лучше, чем в сериале, где грим, свет, стиль высшего качества (вроде). Очень все это печально — и настолько регрессивно, что 90-летние дамы из блога о стиле Advanced Style выглядят и ведут себя гораздо моложе. А ведь они — это Кэрри, Миранда, Шарлотта и Саманта через 30 лет.





Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис в сериале "И просто так"

Все это не только оглушительно бездарно, но и очень неэтично. Невежливо изображать любых женщин старше 50 (и уж особенно героинь культового "Секса") ворчащими, скудоумными, отсталыми тетками, которые задыхаются в своей унылой жизни. Это ведь Звягинцев условный, не Балабанов. Мы хотели бодрящий пример, мы хотели надежду — но ее похоронили вместе с Мистером Бигом. Эйджисты торжествуют. Странны дела твои, HBO.

2021-й был годом скандалов на тему "старое доброе патриархальное свинство" или якобы "новая этика", которая, повторюсь, всего лишь намертво забытые хорошие манеры.

Россия, понятно, идет своим особенным путем. Вчера рассказали об одном светоче либерализма, который, узнав, что его знакомый — гей, сказал: "Больше не хочу его видеть, я с ******** (гомосексуалистами. — Прим. ред.) не общаюсь". Как-то так устроен наш мир пока что.

Понятно, что настоящая толерантность — это принятие того, что в мире есть и будут самые разные мнения. Мнения и права — очень разная история. Однополые пары должны иметь право заключать браки (на мой взгляд), но нам всем приходится жить с тем, что нас осуждают и даже ненавидят.

Вопрос лишь в том, чтобы отличать критику от хамства и травли. Собственно, о чем новая этика? О том, что надо принимать "чужаков". Столетиями здравствовала очень важная и полезная культура страха перед чужаками — те появлялись не к добру: либо к войне, либо к грабежам. Этот страх был защитой — жизни, имущества, религии. Мы охраняли свою территорию и культуру. Хейт бодипозитива или гомосексуализма — это, в общем, об этом, о защите своих границ. Но мы живем в XXI веке, в бесконечности открытой для всех информации, в мультикультурном глобальном мире, где границы выглядят чем-то настолько устаревшим, что, если ты не принимаешь так или иначе многообразие жизни, то больно в первую очередь будет именно тебе. Ты будешь чужаком, который окажется в черте оседлости своей же косности.[/i]

[i]Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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