Microsoft отказалась от участия в CES 2022





Организаторы выставки CES (выставка потребительской электроники) решили в январе 2022 года провести ее в очном формате. Пройдет она в период с 5 по 8 января. Ожидалось, что Microsoft станет одним из участников мероприятия, но в последний момент компания объявила, что не будет присутствовать на выставке.

Портал The Verge сообщил, со ссылкой на пресс-службу Microsoft, что компания приняла решение отказаться от участия в CES: «После изучения последних данных о распространении COVID-19, компания Microsoft приняла решение не принимать персональное участие на CES 2022». Отмечается, что Microsoft будет присутствовать в цифровом формате — она проведет две конференции: Microsoft Partner Innovation Experience и Automotive Press Kit.

Отметим, что Microsoft — далеко не первая компания, которая за последние недели отказалась от очного участия в CES. Уже таких компаний насчитывается больше 40, среди них Google, Lenovo, T-Mobile, AT&T, Meta, Amazon, Twitter и многие другие.