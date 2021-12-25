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МВД: статус электросамокатов определят к весне-лету 2022 года

МВД: статус электросамокатов определят к весне-лету 2022 года

24.12.2021 23:41

Автор: Жанна Звягина


Источник: МВД



Статус средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, могут определить к весне-лету 2022 года. Об этом сообщил в пятницу заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Владимир Кузин.

По его словам, Министерство транспорта подготовило, а МВД согласовало финальную редакцию поправок в правила дорожного движения, где предполагается определить статус средств индивидуальной мобильности, какие средства к ним относятся, как они должны передвигаться по дорогам.

«Процесс принятия изменения постановления еще идет, но мы надеемся, что к весне или началу лета следующего года соответствующее нормативное регулирование будет приведено к окончательной точке», — приводятся слова чиновника на сайте «МВД Медиа».

Согласно документу, средства индивидуальной мобильности выделяются в отдельную категорию транспортных средств. В качестве приоритета закрепляется их передвижение по велоинфраструктуре. Предлагается установить ограничения по весу — не более 35 кг при передвижении по тротуару и в пешеходной зоне.

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Тема регулирования движения средств индивидуальной мобильности, в первую очередь электрических самокатов, обострилась в начале лета. Произошло это после того, как были зафиксированы неоднократные случаи наезда на пешеходов, возбуждён ряд уголовных дел. В сентябре в МВД сообщили, что число дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов за семь месяцев текущего года возросло на 66 процентов, а число погибших в них увеличилось в четыре раза.



#транспорт #электросамокаты #происшествия #ДТП


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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