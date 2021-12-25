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Наталья Андрейченко показала своего сына в компании принца Монако

Наталья Андрейченко показала своего сына в компании принца Монако
65- летняя актриса Наталья Андрейченко поделилась фото сына Дмитрия Шелла с женой и князя Альбера II, с отцом которого она дружила. Князь Монако запечатлен на фото между супругами: Дмитрием Шеллом и его женой Амелиной. Сын актрисы предстал в белой рубашке и черном пиджаке, а его жена – в розовом кардигане и белой футболке. Все трое выглядят счастливыми.  «В дружбе и единении с принцем Альбером II и Амелиной», — пояснил Шелл.
Принц Альбер и Дмитрий Шелл с женой «Мой Любимый сын Dimitri и его жена Amelina с моим любимым принцем Монако- Альбером, с отцом которого я была дружна 🌈», подписала фото Андрейченко. «Мама, я тебя люблю❤️», откликнулся на публикацию Дмитрий. У Натальи с 38-летним сыном сложные отношения. Несмотря на это, звезда советского кино радуется за него, поэтому и не оставила без внимания встречу Дмитрия с князем Монако, тем более, что дружила с его отцом.
Дмитрий Шелл Дмитрий родился в браке Натальи Андрейченко с композитора Максимом Дунаевским. Позже он взял фамилию отчима – американо-австралийского актера Максимилиана Шелла, за которого его мать вышла замуж в 1985 году.    Под снимком мать и сын признались друг другу в любви, хотя ранее между ними был серьезный конгфликт из-за денег. Андрейченко обвинила Дмитрия в краже миллиона долларов с ее счета. За сына тогда заступился отец. Дунаевский рассказал, что Дмитрий играет на бирже, а Наталья является его инвестором и сама дала доступ к своему банковскому счету. Актриса даже подавала на сына в суд. Впрочем, потом родственники помирились.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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