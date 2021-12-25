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Наташа Королева в образе Санты-Клауса и сын в костюме тигра создали праздничную атмосферу

Наташа Королева в образе Санты-Клауса и сын в костюме тигра создали праздничную атмосферу
Певица Наташа Королева поделилась фото со съемок шоу «У-Дачный чарт», где она вместе с сыном предстали в новогодних образах. Исполнительница Наташа Королева разместила на личной странице в Instagram свежее фото с сыном Архипом. Примечательно, что певица появилась в образе Санты-Клауса, а ее наследник позировал в костюме символа Нового года. Отметим, наступающий год станет годом Черного Водяного Тигра. Именно поэтому наследник Королевой предстал в образе Тигра. Архип Глушко запечатлелся рядом со своей мамой.
Наташа Королева и Архип Глушко А Наташа Королева нарядилась в красный комбинезон. Алый наряд знаменитости был дополнен багровой мишурой. Ее Королева использовала как ремень. Также певица выбрала новогодние атрибуты для стилизации образа сказочного персонажа.
Наташа Королева и Архип Глушко «Подводим музыкальные итоги года, наряжаем елку🎄 и погружаемся в праздничную атмосферу вместе с Наташей Королевой🎉», – отметила исполнительница. «Наша новогодняя фея ❤️❤️❤️», «Красавица с удивительными глазами! С наступающим Новым годом Вашу семью!», «Наташа как всегда очень красивая, веселая, шикарная! С наступающим Наташу и всю семью! Счастья и здоровья всем вам!🔥🔥🔥», - оценили фото поклонники. Напомним, ранее Наташа Королева поддержала тренд на дутые пуховики. Артистка спела свою композицию «Зимние месяцы» в ярких брюках и куртке.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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