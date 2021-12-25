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Новогодний марафон на "Классном радио" посмотрели 17 тысяч человек

Новогодний марафон на "Классном радио" посмотрели 17 тысяч человек

Российское движение школьников продолжает радовать своих участников новогодними поздравлениями и призами. Сегодня в эфире "Классного радио" состоялся Новогодний марафон. В прямом эфире школьников поздравили руководители, партнеры и участники проектов РДШ.

Марафон открыла исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, которая кратко подвела итоги 2021 года. 

"У нас были прорывы, нам удалось удивлять учителей, родителей, всю страну. Мы трудились, креативили, создавали новое и улучшали старое. Мне бы хотелось, чтобы вы все не останавливались на достигнутом. У нас есть надежные друзья, замечательные команды. Если полагаться не только на себя, но и на друзей, то во всем будет удача", – сказала она.

Среди гостей марафона были главный герой первого детского иммерсивного мюзикла ZUMER и участник шоу "Голос.Дети" Ранэль Богданов, тик-ток блогер, креативный продюсер Талия Белка, основатель Ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов, лидер спортивной команды "Yang Monstazz" Николай Мальцев, президент Федерации воздушно-силовой атлетики России Павел Смоляков, руководитель проектов Фонда "Семейная История" Кирилл Захаров, председатель Межрегионального движения друзей заповедных островов Елена Книжникова, замначальника отдела Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Дракин и другие.

В эфире Новогоднего марафона были разыграны десятки подарков от РДШ и партнеров. Участниками лотереи могли стать зрители, подавшие заявку на сайте РДШ. Более 3 тысяч детей получили id-номера и попытали удачу в розыгрыше. Всего за 4 часа марафон собрал 17 тысяч зрителей.

Также во время мероприятия прошли телемосты с активистами РДШ из регионов, где ребята их разных уголков страны поздравили друг друга.

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По материалам: uposters.ru

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