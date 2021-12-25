Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 25 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз на сегодняшний день поможет вам прожить его с максимальной пользой. Эксперты рассказали о том, что нас ждет в эту субботу и как можно добиться успехов в любой из сфер жизни.

Стоит сразу отметить, что день может быть весьма непростым. Дело главным образом в негативном аспекте Венеры и Плутона. Сильнее всего пострадает сфера любви и общения, поэтому не помешает умение защищать себя от влияния негативных людей.

Число-покровитель 25 декабря 2021 года

Начинаются последние выходные 2021 года. Чтобы узнать, под эгидой какого числа пройдет первый из двух самых приятных дней недели, стоит произвести простейшие расчеты — сложить все цифры даты и прибавить к ним порядковый номер субботы: 2+5+1+2+2+0+2+1+6=21. 2+1=3.

Тройка — число, которое согревает наши сердца, помогает обретать спокойствие и умиротворение, что сегодня как нельзя кстати. Сегодня полезно заниматься духовными практиками, легкой домашней работой, проводить время в уединении либо с семьей. Нам стоит быть похожими на перо — такими же легкими, мягкими и лишенными острых углов. Именно поэтому перо становится главным символом этой субботы.





События 25 декабря из прошлого

25 декабря 1745 года был подписан сепаратный мирный договор в Дрездене. Тройка поддерживает стремление людей перестать воевать и идти на конфликты. Удача последует за теми, кто будет стараться творить добро.

25 декабря 1946 года в СССР был запущен первый в Европе ядерный реактор. Это день достижений, но сегодня больше всего везти будет тем, кто занимается работой и делами самостоятельно.

25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в Афганистан. Это не лучший день для начала конфликтов. Старайтесь быть предельно дружелюбными с окружающими.

25 декабря 1991 года в отставку ушел Михаил Горбачёв. Флаг СССР сменяется флагом России. Советский Союз официально прекратил свое существование. В такие дни часто подходит к концу один путь, но начинается другой. Не думайте о прошлом и не сожалейте о случившемся.

Советы нумерологов на эту субботу

В этот день полезно будет заниматься домашними делами — например, ремонтом, избавлением от ненужных вещей.

Многие люди станут чуть более сентиментальными. Мысли о прошлом не должны приносить вам негатив и дискомфорт. Вспоминайте почаще о чем-то хорошем.

Старайтесь не игнорировать просьбы о помощи со стороны самых близких людей. Да, в такой день вряд ли захочется тратить время на кого-то, кроме себя, но нужно постараться протянуть руку помощи.

В работе и бизнесе необходимо быть максимально методичными. Не откладывайте то, что у вас не получается, на потом. Проявляйте упорство и верьте в себя.

Не исключено, что сегодня в нашей жизни будут происходить различные мелочи, выбивающие нас из колеи. Это не очень приятно, но нельзя терять из-за них веры в себя. Новые переменные означают, что не за горами новые возможности.

Это хороший день для укрепления семейных уз. Проведите время с семьей, особенно если по вам соскучились дети и вторая половинка. Устройте приятный вечер с просмотром фильмов или настольными играми.

Талисманы удачи на 25 декабря

Руна Йер. Если вам нужно работать сегодня, нанесите данную руну на свое тело. Она поможет вам получить достойное вознаграждение за приложенные усилия в работе и делах. Вот как она выглядит:





Серебряные украшения. Серебро — металл защиты и духовного просветления. Он идеально сочетается с энергией Тройки. Сегодня он вам понадобится, потому что события могут развиваться непредсказуемо.