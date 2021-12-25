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Олег Газманов - биография и личная жизнь: жена, дети, семья, творчество, фото

Олег Газманов - биография и личная жизнь: жена, дети, семья, творчество, фото
Отметивший свое 70-летие в июле 2021 года народный артист России Олег Газманов остается на пике популярности – за его творчеством, биографией и личной жизнью с большим вниманием следят миллионы его поклонников. Во многом это связано с его открытой патриотической позицией, которая отразилась и в его творчестве.

Биография Олега Газманова



Певец, музыкант и поэт Олег Газманов хорошо известен практически каждому россиянину. Его песни практически сразу становились хитами, публику всегда подкупала искренность, страстность и невероятная экспрессия исполнителя. Газманов – редкий пример того, как талантливый человек, не имея поддержки, смог по праву завоевать место на Олимпе российского шоу-бизнеса, благодаря своему исполнительскому таланту и невероятной харизме.



Детство и юность



Поклонники знают достаточно много о творческой карьере Олега Газманова, его биографии и личной жизни в период его успеха. О детских годах исполнителя известно не так много. Он родился в городе Гусев Калининградской области в семье военного 22 июля 1951 года. Его мать и отец – участники Великой Отечественной войны. Михаил Семенович Газманов и его супруга Зинаида Абрамовна прошли Великую Отечественную войну.
Зинаида Абрамовна была медсестрой в военном госпитале и на момент окончания войны находилась на Дальнем Востоке, где советские войска начали боевые действия против Японии. Михаил Семенович на фронт ушел в 17 лет, после войны окончил военное строительное училище в Ленинграде и прослужил в армии 30 лет. В 1972 году вышел в отставку, но вскоре скончался от инсульта. Именно от отца Олег унаследовал любовь к музыке и пению.

После войны Михаил Семенович продолжил военную службу в качестве флотского офицера, которой отдал 30 лет своей жизни. Будущие супруги встретились и познакомились в Калининграде, куда попали по роду своей профессиональной деятельности. Мать Олега была врачом-кардиологом.



Среднее образование мальчик получил в Калининграде. С детства Олег мечтал о карьере моряка и морских путешествиях, поэтому после получения аттестата поступил в Калининградское военно-морское училище. После его окончания в 1973 году ушел на срочную службу в Ригу на 3 года.

После армии Газманов поступает в аспирантуру инженерно-морского училища, но отказывается от защиты диссертации и решает связать свою профессиональную карьеру с музыкой. Он в довольно зрелом возрасте поступает в музыкальное училище на отделение струнных инструментов и профессионально осваивает игру на гитаре.

Получив диплом музыкального училища, молодой человек начинает искать себя, работая в разных музыкальных коллективах Калининграда, а также подрабатывает музыкантом в ресторане. В 1983 году он уезжает в Москву, решив, что там он сможет сделать сольную карьеру.



Музыка



Сегодня мало кто помнит, что сначала известность к Олегу Газманову пришла как к композитору, и только после того, как он дебютировал на сцене вместе со своим сыном Родионом с песней «Люси», в его творческой биографии и личной жизни произошли значительные перемены.
После успеха музыкальной композиции молодой калининградский композитор и музыкант написал и исполнил свой знаменитый хит «Эскадрон», после которого он на следующее утро проснулся знаменитым. Композитор практически сразу выпускает еще две песни – «Есаул» и «Путана», которые вошли в его первый альбом «Эскадрон». Буквально за пару месяцев песни Газманова стали по-настоящему народными, а диск стал платиновым. Он создает музыкальный коллектив с одноименным названием и начинает активно гастролировать.


Публику подкупали не только музыка и слова песен, которые Газманов писал сам, но и экспрессивная манера выступления, когда он выполнял на сцене сам акробатические номера. Следом за первым выходит второй успешный альбом «Морячка». В 1992 году Газманова приглашают в Монако для вручения престижной музыкальной премии The World Music Awards, после чего он начинает успешно гастролировать и за рубежом.

Газманов стал одним из немногих современных российских певцов, который сам пишет музыку и стихи для своих сольных треков. В его творчестве находят отражение разные темы:
лирические;
патриотические;
гражданские;
военные.
За большой вклад в российское искусство певцу присваивают звание заслуженного артиста Российской Федерации. В 2001 году он получает звание Народного артиста РФ. Всего Олег Газманов написал несколько десятков альбомов, многие песни из которых стали народными хитами.



Личная жизнь Олега Газманова — жена и дети



Артист был дважды женат. Первая жена Олега Газманова – Ирина, мать его старшего сына Родиона, химик по образованию. Молодые люди оформили свои отношения в 1975 году и прожили вместе 14 лет.

Второй супругой певца стала Марина Муравьева, с которой он познакомился в 1997 году в Воронеже. Она имеет два высших образования – экономическое и психологическое. На момент знакомства девушка была замужем за младшим братом скандально известного организатора финансовой пирамиды Сергея Мавроди – Вячеславом.

У пары завязались отношения только после того, как первый муж Марины был арестован за финансовые махинации. Молодая женщина была тогда беременной. Газманов встречал ее с новорожденным сыном Филиппом, которого воспитывал как родного. После нескольких лет отношений пара официально оформила брак в 2003 году.


Вторая жена жена Олега Газманова смогла найти общий язык с его старшим сыном. Во втором браке у певца родилась дочь Марианна. Дети дружат с родителями и друг с другом. Олег и Марина смогли сохранить даже после 18 лет брака романтические чувства. В 2021 году они сыграли импровизированную свадьбу в честь презентации книги Марины, на которой торжественно обменялись кольцами. Все дети присутствовали на этом мероприятии.

Ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева: «Во время записи программы Олег Газманов признался, что несколько лет назад ему поставили страшный диагноз – рак горла. И только любовь его супруги и поддержка семьи помогли ему справиться с этим смертельным недугом и продолжить творческую деятельность».



Все дети Олега Михайловича выросли, получили образование. Родной сын Родион закончил финансовую академию и занимался бизнесом, но потом решил посвятить себя музыке. Приемный сын Филипп после обучения в Англии создал свой прибыльный бизнес в сфере логистики.

Младшая дочь Марианна решила посвятить себя актерскому мастерству. Пока дети Газманова не создали семьи и не подарили ему внуков.



Олег Газманов сейчас



Певец активно занимается политической и общественной жизнью. Он член партии «Единая Россия», доверенное лицо президента и благотворитель. Кроме этого в свои 70 лет он остается в хорошей творческой и физической форме. К своему юбилею он выпустил новый альбом «7:0 в мою пользу». Летом в СМИ появилась информация о том, что Олег Михайлович планирует закончить сольную карьеру.

Интересные факты:
В детстве у Олега Газманова была целая коллекция оружия, гильз и патронов, которые он находил в старых дворах Калининграда. Он часто приставлял к окну настоящий пулемет и начинал из него «стрелять» по воображаемому врагу.
Олег Газманов учился в одной калининградской школе с Людмилой Шкребневой, женой Владимира Путина.
Песня «Люси» в первом ее варианте была посвящена девушке, а не собаке. Газманов переделал текст после того, как было решено, что выступит с ней на сцене его сын Родион.
Олег Газманов – единственный советский и российский певец, который собирал такое же количество публики на своих сольных концертах, как Алла Пугачева.


Итоги
Народный артист РФ Олег Газманов в 2021 году отметил свое 70-летие новым музыкальным альбомом.
В СМИ появилась информация о том, что певец планирует завершить сольную карьеру.
Известно, что Олег Михайлович Газманов активно занимается общественной и благотворительной деятельностью.
У музыканта есть трое детей от двух браков, которые еще не подарили ему внуков.
# Шоу-бизнес

По материалам: Клео

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