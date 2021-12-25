Паулина Андреева очаровала поклонников своей естественной красотой

33-летняя актриса Паулина Андреева снимается в экранизации повести Сергея Минаева. Писатель и поделился фото с актерами. 2 марта 2021 года Паулина Андреева родила первенца Ивана своему мужу Федору Бондарчуку. После этого актриса пропала из медиапространства на некоторое время, сосредоточившись на семье. Однако молодая мама не забывает и о новых проектах. Так, она приняла участие в экранизации повести Сергея Минаева «The Телки». На своей странице в Instagram писатель поделился кадрами с участниками съемочного процесса. На фото он позирует вместе с Паулиной Андреевой и Милошем Биковичем.Паулина Андреева, Сергей Минаев и Милош Бикович «Заканчиваются съемки сериала The Телки по одноименному роману сами знаете кого. Заехал на площадку к звездам», — подписал фото Минаев. Редкий кадр с Паулиной, естественно, привлек внимание интернет-пользователей. Актриса запечатлена на фото практически без макияжа. «Хорошо, что там Паулина, очаровательная девочка», «Паулина прекрасна», «С такими актерами просто не может получиться плохо», — отозвались пользователи в комментариях. Кстати, поклонники считают, что материнство пошло на пользу Андреевой и украсило ее. Паулина вернула себе физическую форму в рекордные сроки.