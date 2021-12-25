Павел Деревянко рассказал, как остался без работы

Актер Павел Деревянко больше не будет играть в спектакле «Ргоносец». Артист объяснил, почему его больше не удастся увидеть в театре Моссовета в спектакле «Рогоносец». Постановка была не так давно выведена из репертуара. «Я просто устал от этой роли. «Рогоносец» — невероятно энергозатратный спектакль, поэтому больше мы играть его не будем. Есть еще «Дядя Ваня» и «Три сестры», но они сейчас пока не идут. Тем не менее, из театра я пока никуда не ухожу», сказал Павел Деревянко.Павел Деревянко Как заметил Павел Деревянко, у него нет конфликта с худруком театра Моссовета Евгением Марчелли. По его словам, он неконфликтный человек и может выстроить отношения со всеми, с кем сотрудничает, сообщает «СтарХит». Ранее театр Моссовета покинули такие звезды, как Виктор Сухоруков и Александр Домогаров. Они не согласны с политикой Евгения Марчелли. Правда, Домогаров отмечал, что пока ушел из театра на полгода. Он посмотрит, как дальше будут развиваться события.