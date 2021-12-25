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Павел Прилучный, как и его бывшая жена, мечтает встретить Новый год с детьми

Павел Прилучный, как и его бывшая жена, мечтает встретить Новый год с детьми
Актер Павел Прилучный  хотел бы встретить праздник вместе с сыном и дочкой. И Агата Муцениеце также планирует отмечать Новый год с Тимофеем и Мией. Самый волшебный праздник в году может привести к очередному скандалу в отношениях экс-супругов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. До Нового года осталось совсем немного времени, а звездные родители до сих пор не договорились, с кем из них дети будут встречать Деда Мороза. Как выяснилось, Муцениеце запланировала два сценария празднования Нового года: уехать куда-то с детьми или провести выходные с друзьями в семейном формате. «Если мы останемся в Москве на Новый год, мы будем праздновать вот с Наташкой, с моей подружкой. Дед Мороз, дети все собрались, шампанское, куча гостей», — цитирует Муцениеце «Пятый канал».
Павел Прилучный с детьми Но Прилучный тоже хочет встретить полночь с сыном Тимофеем и дочкой Мией. «Люблю праздновать с детьми. Это в таком, в узком кругу, без кого-то лишнего, только семейная история. Вот, я надеюсь, что получится в этом году. Надеюсь, все получится», — говорит Павел, который, кажется, не в курсе планов своей бывшей жены. Как родители будут делить детей — пока остается вопросом. Прилучный, тем временем, очень доволен тем, как складываются отношения Карпович с его детьми. Она имеет образование в области психологии, поэтому смогла найти общий язык с сыном и дочкой актера. «Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками, и мои ее обожают, они с ней занимаются. Потрясающая девчонка», — говорит актер о Мирославе.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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