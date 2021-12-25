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Песни у камина и праздничные костюмы для собак: как семейство Бекхэм встретило католическое Рождество

Песни у камина и праздничные костюмы для собак: как семейство Бекхэм встретило католическое Рождество

В ночь с 24 на 25 декабря Виктория и Дэвид Бекхэм вместе с младшими детьми встретили католическое Рождество — еще накануне звездная пара начала активно делиться с подписчиками в инстаграме праздничными семейными фотографиями.

Виктория Бекхэм выложила два снимка, на одном из которых ее муж Дэвид Бекхэм запечатлен с 10-летней дочерью Харпер, а на другом — с собакой по кличке Фиг.

Уютные моменты подготовки к Рождеству!

— подписала публикацию 47-летняя дизайнер.



Вскоре после этого она запостила видео, на котором 46-летний Дэвид Бекхэм в шапке Санта-Клауса жарит каштаны, сидя у домашнего камина, и напевает рождественскую песню.

 


 


 

Кто-нибудь любит Рождество так же сильно, как мой муж?

— спросила Виктория у подписчиков.

Многие из них отметили в комментариях, что не ожидали от бывшего футболиста такого хорошего пения.

Он поет лучше, чем ты!

— написал один из пользователей.

Дэвид в своем инстаграме тоже опубликовал несколько праздничных снимков, поздравив фолловеров с наступающим Рождеством. На одной из фотографий он позировал в уже знакомой подписчикам шапке Санты вместе со своими тремя собаками, тоже наряженными соответственно случаю.

Итак, девочки, вот что ожидает нас завтра. Покажите, как вы взволнованы!

— подписал публикацию Дэвид.



Утром 25 декабря 19-летний сын Виктории и Дэвида Ромео Бекхэм выложил в инстаграме селфи на фоне рождественской елки.

 


 


 

22-летний Бруклин Бекхэм встречал Рождество с родственниками 26-летней невесты Николы Пельтц, самостоятельно приготовив полноценный ужин для всей семьи.

На днях Бруклин объявил о своем увлечении кулинарией и запустил собственное кулинарное онлайн-шоу.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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