Петербургские власти планируют закрыть долги перед работниками «Метростроя» до конца года

19:10 Автор: Александра Медведева

Санкт-Петербург выплатит долги компании ОАО «Метрострой», которая находится в процессе банкротства, перед работниками и служащими до конца года. Об этом во время прямого эфира с жителями города на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте» сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По его словам, объём невыплаченной зарплаты, отпускных и увольнительных с сентября по декабрь составляет около 400 миллионов рублей.

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Сотрудники бывшего главного метростроительного предприятия принимаются на работу в новую компанию, созданную городом. АО «Метрострой Северной Столицы» на 65 процентов принадлежит правительству Петербурга, а на 35 процентов — Группе ВТБ. В неё уже перешло более трёх тысяч человек.

Губернатор Петербурга подчеркнул, что это — не долги города. «У города нет обязательств выплатить заработную плату рабочим. Но мы нашли выход из положения. До конца этого года вся заработная плата, включая декабрь будет выплачена. Перечисления начались — около 200 миллионов рублей уже поступили на карточки служащим и рабочим», — заявил Беглов.

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Он напомнил, что город принял решение форсировать строительство метро в Петербурге. В следующем году на эти нужды в бюджете уже заложены 30 миллиардов рублей. От 50 до 60 миллиардов планируется выделять в последующие годы.

В октябре 2021 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение №2763-р, которым компания АО «Метрострой Северной столицы» наделена статусом единственного поставщика на проектирование, строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (метрополитена) в Санкт‑Петербурге.

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