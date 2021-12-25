Певица Слава показала красавицу-дочку и поздравила ее с первым юбилеем

Певица Слава поделилась семейным кадром с мужем и дочерьми. «Смотрите, какая принцесса получилась», обратилась артистка к поклонникам. Российская исполнительница Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, — дважды мама. Сегодня, 24 декабря, день рождения у младшей дочери знаменитости. Антонина появилась на свет в отношениях артистки с бизнесменом Анатолием Данилицким. Популярная исполнительница вспоминает, что ее вторая беременность прошла на одном дыхании. У артистки не было никаких проблем. И родила младшую дочь она очень быстро.Певица Слава с мужем и дочерьми «Я была такая красивая и счастливая, когда носила тебя под сердцем, с тобой не было ни минутки проблем в мое маленьком животике, мы объездили с тобой пол страны и пол мира, получили Злотой граммофон, а я и твой папа получили ровно в 12:00 24:2011 самую красивую, добрую,умную, а главное очень желанную и долгожданную девочку на свете!! Нашу Тонечку!!!!»,- трогательно написала певица. Рассказала об имениннице и ее сестра Саша Морозова, которая старше нее на 12 лет. Саша призналась, что была одной из первых, кто узнал о беременности мамы. Они вместе пошли делать тест в Дубае. Слава позвала дочь с собой, так как очень переживала.Певица Слава с дочерьми «Родилась Тошка ровно в 12.00! Я помню, в этот день спала с мамой вместе, мама ночью настолько тихо встала, чтобы не разбудить меня, а когда я проснулась и спросила, где все, где мама? Тетя Лена сказала, что мама уже родила. Вот так появилась наша долгожданная красавица, которая с каждым днём радует нас все больше! И я уверена, что впереди её ждёт большое будущее!», - рассказала старшая дочь певицы Славы. «Какая красавица!!! 👏👏Есть в кого!😍 С Днем рождения принцессу, с юбилеем!! 🥳🥳», «Какие красивые девочки, все в маму!!!», «С днём рождения доченьку! Пусть растёт на радость маме и папе!🥳🥳🥳», «С днем рождения прекрасную девчонку❤️», «Какие же вы красивые ❤️ С днем рождения!!!», «Ну какие же красивые!!!😍 Поздравляем!!!», «Поздравляю!!!Пусть малышка будет самой счастливой!❤️» — откликнулись поклонники в Instagram. Отметим, звезда с 2002 года состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким. Однако выходить замуж за отца младшей дочери певица не собирается. Слава признавалась, что никогда не мечтала о свадьбе. Знаменитость объясняла, почему не готова официально регистрировать отношения. Напомним, Слава была замужем за Константином Морозовым. В 1999 году звезда впервые стала мамой. У знаменитости родилась дочь Саша. У девушки сложились прекрасные отношения с отчимом Анатолием Данилицким.