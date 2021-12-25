Пять школьников стали абсолютными победителями Всероссийского конкурса сочинений 2021 года

23 декабря в историческом парке «Россия – Моя история» в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений 2021 года, который проводит Минпросвещения России, информирует ведомство.

Авторы 100 лучших работ награждены дипломами. Абсолютными победителями признаны пять участников, набравших наибольшее количество баллов в рейтинговом списке.

Абсолютные победители Всероссийского конкурса сочинений 2021 года:

Мацокина Мария, 5-й класс, Республика Крым;

Ягупов Михаил, 6-й класс, Новосибирская область;

Похваленко Ксения, 8-й класс, Камчатский край;

Ертаханова Алена, 9-й класс, Иркутская область;

Грушко Валерия, 11-й класс, Мурманская область.

На федеральный этап Всероссийского конкурса сочинений в 2021 году поступило 355 работ из 84 субъектов Российской Федерации. Тематические направления конкурса включали памятные даты, среди которых 60 лет со дня первого полета человека в космос, 800-летие со дня рождения Александра Невского, Десятилетие детства в России, а также юбилеи российских писателей и литературных произведений.

В конкурсе приняли участие ученики 4–11-х классов школ и обучающиеся организаций среднего профессионального образования. Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года.

Сочинения победителей будут опубликованы на сайте конкурса в разделе «Работы победителей».

Всероссийский конкурс сочинений проводит Минпросвещения России, федеральным оператором выступает Академия Минпросвещения России.

Исторические парки «Россия – Моя история» – самый масштабный экспозиционный комплекс в России. Площадки функционируют в 23 городах. Первый парк был открыт в 2015 году в Москве. В каждом парке представлены мультимедийные выставки, посвящённые истории России, авторские инсталляции, кинотеатры, интерактивы и квесты.