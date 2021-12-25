Под руководством депутата Госдумы волонтеры #МыВместе и "Лидеры России" объединяются для помощи людям

Вадим Карасев

Участники и финалисты конкурса "Лидеры России" познакомились с волонтерами штаба #МыВместе и решили объединить ресурсы, чтобы помочь максимальному количеству жителей Воронежской области. Встреча прошла по инициативе депутата Госдумы от Воронежской области, первого зампреда комитета по молодежной политике, заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Игоря Кастюкевича.

«Помощи и добра много не бывает. Каждый день кому-то из тех, кто живет рядом с нами, нужна помощь. Она разная и для успешного и главное оперативного решения того или иного вопроса, зачастую, нужны разные виды ресурсов. Поэтому, чем больше у нас желающих присоединяться к волонтерскому движению и делать добрые дела, тем лучше. В Воронежской области крепкая команда участников конкурса "Лидеры России", они готовы и хотят быть полезными помимо профессиональной деятельности. И добровольцы штаба #МЫВМЕСТЕ - замечательные ребята, но им зачастую не хватает ресурса. Поэтому я их познакомил. Будем теперь работать вместе. Уверен, сделаем немало добрых и полезных дел», - отметил депутат.



Команду "Лидеров России" Воронежской области представляют руководитель регионального департамента государственного регулирования тарифов Евгений Бажанов, депутат Воронежской областной Думы Артем Зубков, региональный директор АО "Стратеджи партнерс групп" Дмитрий Сизонов, управляющий филиалом АБ "Банк России" Олег Цуцаев и главный специалист Почта Банка Дмитрий Томашов. На встрече, которая прошла в Доме молодежи в Воронеже, волонтеры #МЫВМЕСТЕ (участники организаций "Волонтеры-медики", "Волонтеры Победы", "Волонтерский корпус 36", "Молодежка ОНФ", проекта "Помощь") и "Лидеры России" обсудили, как будут работать вместе и пообщались на темы развития молодежных инициатив, поддержки добровольчества и настоящего лидерства.

"Считается, что лидер – это тот человек, который ведет за собой людей. Вы, волонтеры, тоже ведете за собой людей. Ваши открытые сердца и желание делать добро заразительны. Они привлекают в движение большое количество молодых людей", - отметил участник конкурса "Лидеры России", руководитель департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области Евгений Бажанов.

Встреча завершилась приятным сюрпризом, подготовленным депутатом Госдумы Игорем Кастюкевичем. Чтобы создать новогоднее настроение и поддержать участников штаба #МЫВМЕСТЕ, парламентарий вместе с региональной командой "Лидеры России" вручили волонтерам 80 килограммов мандаринов.