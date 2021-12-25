Разработчики «интернет-компьютера» откроют кроссчейн-мост с Ethereum

Студия Psychedelic, разрабатывающая решения для "интернет-компьютера" DFINITY, анонсировала запуск межсетевого протокола. Terabethia позволит взаимодействовать с активами на базе Ethereum в сети Internet Computer.

A new cross-chain bridge will allow ERC20 tokens to exist natively on @dfinity's Internet Computer network. @shauryamalwa reports.https://t.co/rHYiA9P8kI — CoinDesk (@CoinDesk) December 24, 2021

Мост построен на технологиях разработчика решений второго уровня StarkWare.

Terabethia предоставит возможность использовать любые Ethereum-токены в блокчейне Internet Computer и наоборот. Протокол также обеспечит межсетевое взаимодействие по смарт-контрактам.

"Подобно тому, как Ethereum расширил функциональность, полезность и ценность биткоина, мы считаем, что Internet Computer способен сделать то же самое для активов и приложений на Ethereum и даже потенциально может стать лучшим L2 в долгосрочной перспективе", — заявил основатель Psychedelic Харрисон Хайнс.

На фоне новости токен Internet Computer (ICP) подорожал с уровня около $23 до $28,5 — приблизительно на 23%. В мае, когда актив вошел в топ-7 монет по капитализации котировки в моменте достигали $730.

На момент написания цена скорректировалась к уровню около $28.

Часовой график ICP/USD на бирже Coinbase. Данные: TradingView.

В июле против стоящей за развитием проекта некоммерческой организации DFINITY Foundation подали коллективный иск с обвинениями в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде ICP.

https://forklog.com/chto-takoe-dfinity/

Напомним, в сентябре разработчики "интернет-компьютера" анонсировали интеграцию его экосистемы с блокчейном биткоина.

Основную сеть Internet Computer команда DFINITY запустила в декабре 2020 года, сообщив об этом факте только в следующем месяце.