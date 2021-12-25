Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Разработчики «интернет-компьютера» откроют кроссчейн-мост с Ethereum

Разработчики «интернет-компьютера» откроют кроссчейн-мост с Ethereum

Разработчики «интернет-компьютера» откроют кроссчейн-мост с Ethereum


Студия Psychedelic, разрабатывающая решения для "интернет-компьютера" DFINITY, анонсировала запуск межсетевого протокола. Terabethia позволит взаимодействовать с активами на базе Ethereum в сети Internet Computer.  



Мост построен на технологиях разработчика решений второго уровня StarkWare.


Terabethia предоставит возможность использовать любые Ethereum-токены в блокчейне Internet Computer и наоборот. Протокол также обеспечит межсетевое взаимодействие по смарт-контрактам.


"Подобно тому, как Ethereum расширил функциональность, полезность и ценность биткоина, мы считаем, что Internet Computer способен сделать то же самое для активов и приложений на Ethereum и даже потенциально может стать лучшим L2 в долгосрочной перспективе", — заявил основатель Psychedelic Харрисон Хайнс. 


На фоне новости токен Internet Computer (ICP) подорожал с уровня около $23 до $28,5 — приблизительно на 23%. В мае, когда актив вошел в топ-7 монет по капитализации котировки в моменте достигали $730.


На момент написания цена скорректировалась к уровню около $28.


Часовой график ICP/USD на бирже Coinbase. Данные: TradingView.

В июле против стоящей за развитием проекта некоммерческой организации DFINITY Foundation подали коллективный иск с обвинениями в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде ICP.


https://forklog.com/chto-takoe-dfinity/

Напомним, в сентябре разработчики "интернет-компьютера" анонсировали интеграцию его экосистемы с блокчейном биткоина.


Основную сеть Internet Computer команда DFINITY запустила в декабре 2020 года, сообщив об этом факте только в следующем месяце.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Tiger.Trade запустил приложение для копитрейдинга
Tiger.Trade запустил приложение для копитрейдинга
Разработчики «интернет-компьютера» откроют кроссчейн-мост с Ethereum
Разработчики «интернет-компьютера» откроют кроссчейн-мост с Ethereum
EA дарит подарочные карты по $10 на Xbox при покупке Battlefield 2042
EA дарит подарочные карты по $10 на Xbox при покупке Battlefield 2042
Так выглядит кулер холодильника в стиле Xbox Series X, который сильно шумит
Так выглядит кулер холодильника в стиле Xbox Series X, который сильно
В Минэнерго анонсировали первые водородные мегапроекты
В Минэнерго анонсировали первые водородные мегапроекты
Суд отказался признать брак Кирилла и Жанны Шамаловых фиктивным
Суд отказался признать брак Кирилла и Жанны Шамаловых фиктивным
Хакеры распространили скрытые майнеры через пиратскую версию «Человека-паука»
Хакеры распространили скрытые майнеры через пиратскую версию
CryptoRank: на криптобиржах сосредоточено 6,5% от рыночного предложения биткоина
CryptoRank: на криптобиржах сосредоточено 6,5% от рыночного
Паулина Андреева очаровала поклонников своей естественной красотой
Паулина Андреева очаровала поклонников своей естественной красотой
Влад Соколовский узнал пол будущего ребенка
Влад Соколовский узнал пол будущего ребенка
Власти Тульской области планируют к 2025 году сформировать сеть из 110 центров «Точка роста»
Власти Тульской области планируют к 2025 году сформировать сеть из
Пять школьников стали абсолютными победителями Всероссийского конкурса сочинений 2021 года
Пять школьников стали абсолютными победителями Всероссийского

Топ на сегодня

Binance отказалась от сжигания BNB «вручную» в пользу нового алгоритма
Binance отказалась от сжигания BNB «вручную» в пользу нового алгоритма
Наталья Водянова показала сына-именинника и призналась, что по нему скучает
Наталья Водянова показала сына-именинника и призналась, что по нему
Стиль зумеров и тиктокеров: балахоны, корсеты и бьюти-эксперименты — как менялся образ Билли Айлиш
Стиль зумеров и тиктокеров: балахоны, корсеты и бьюти-эксперименты —
Джек Дорси усомнился в децентрализации Web 3.0
Джек Дорси усомнился в децентрализации Web 3.0
Павел Дуров поддержал разработчиков Toncoin. Цена токена выросла на 46%
Павел Дуров поддержал разработчиков Toncoin. Цена токена выросла на

Еще по теме

Binance поддержит хардфорк Ethereum и обновление Stacks
Ethereum-миксер Tornado Cash интегрирует решение второго уровня Arbitrum
Polygon начнет сжигать часть комиссий вслед за Ethereum и Binance Smart Chain
Создатели The Graph объявили об интеграции сервиса с протоколом Aurora