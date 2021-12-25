Реалистичная вода в Minecraft: как это может выглядеть — видео





Minecraft остается одной из самых популярных игр в мире уже не первый год. Студия Mojang улучшает проект, в том числе и технически, но есть основные принципы в графическом дизайне, от которых разработчики не отходят. Тем не менее, часто появляются различные эксперименты в плане графики игры Minecraft от энтузиастов, и один из таких экспериментов опубликовал пользователь на Reddit.

Ниже можно посмотреть видео, в котором пользователь показывает, как может выглядеть Minecraft, если добавить в игру реалистичную воду.



Выглядит это весьма необычно для мира Minecraft, но, кажется, что поклонникам проекта понравилась подобная реализация. Тема на Reddit, где размещено видео, стала популярной, и поклонники Minecraft оставили немало положительных отзывов.