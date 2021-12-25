Родион Газманов - биография и личная жизнь: жена, дети, семья, творчество, фото

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Личная жизнь Родиона Газманова – дети и жена

Родион Газманов сейчас

Интересные факты

40 лет назад в Калининграде родился Родион Олегович Газманов – человек, биография и личная жизнь которого могли бы сложиться совершенно по-другому, даже несмотря на его всестороннюю одаренность, если бы не одно важное обстоятельство. На момент появления на свет он был сыном преподавателя Балтийской государственной академии (тогда КВИМУ), который позднее стал известным на всю страну композитором и исполнителем. Поэтому он пошел в музыкальную школу в пятилетнем возрасте, а впоследствии смог попробовать себя в многочисленных родах деятельности.Мальчик появился на свет в приморском городе, в семье Олега Михайловича Газманова, преподавателя морского училища, и Ирины Павловны, химика по профессии, впоследствии посвятившей жизнь семье и воспитанию сына. В момент его рождения отец закончил музыкальное училище и уволился с работы в Балтийской академии, начал пробовать себя в роли композитора и исполнителя.Биография и личная жизнь Родиона Газманова начались как у обычного, среднестатистического ребенка, но музыкальная одаренность была обнаружена рано, и в 5-летнем возрасте его отправили учиться по классу фортепиано в калининградскую ДМШ. Переезд в Москву окунул ребенка в творческую атмосферу закулисья и концертов, пока отец писал песни, предлагал их разным исполнителям и хватался за любую работу, чтобы прокормить свое немногочисленное семейство.Сведения об этом периоде в глянцевых журналах противоречивые:Одни авторы утверждают, что уже в несколько месяцев юный гений подтанцовывал под отцовскую музыку в колыбели.Другие – что за год до поступления в музыкальную школу он пел в детском ансамбле с умилительным названием «Поющие горошины».Третьи – что уже в 3 года он сделал осознанный выбор и не мыслил для себя никакой другой карьеры, кроме музыкально-исполнительской.Есть даже сведения, что в музыкальной школе он обучался джазу. Возможно, это было уже не в родном Калининграде, а в столичном мегаполисе.Пик популярности сын тогда еще не очень известного О. Газманова пережил в 6-летнем возрасте. По некоторым источникам, у отца в тот момент пропал голос, поэтому он снял клип со своим ребенком и домашним питомцем по кличке Корби. А. Пугачева поставила его в эфир мегапопулярной тогда передачи «Утренняя почта», и трогательная песня «Люси» стала хитом, пластинка с которым разошлась неслыханным тиражом в 50 миллионов.Музыкальное образование в столичной школе мальчик не закончил – за год до окончания просто отказался туда ходить. Что повлияло на это решение, неизвестно, есть несколько вариантов такого поступка: ранняя известность, развод родителей, возросший интерес к спортивным занятиям – он занимался кунг-фу, каратэ и плаванием, плюс переход из экспериментального класса московской школы № 204 в другую, где основной упор приходился на изучение английского.Но голос, который, как и следовало ожидать, стал ломаться в пубертатном периоде, на время приостановил исполнительскую карьеру.Отец прекратил финансировать семью, поэтому в 18-летнем возрасте парень стал работать в московском клубе барменом, а позже стал там управляющим. Выдвигается версия, что О. Газманов придерживался традиционных взглядов на воспитание, и поэтому ребенок был отправлен в самостоятельное плавание по достижении совершеннолетнего возраста. Однако, в отличие от отца, Родион Олегович не служил в армии.Поступив в вуз на специальность «Финансы предприятий и менеджмент», Газманов-младший организовал музыкальную группу «ДНК» и продолжил параллельно с основным обучением, а затем и работой по специальности, успешно начатую исполнительскую карьеру:«ДНК» гастролировала и на российской территории, и за границей;парень принимал участие в перспективных проектах российского телевидения;в 2013 году вышел сольник из 13 песен.П. Рябинина, музыкальный критик: «Все заявления о том, что успехи Родиона Олеговича строятся исключительно на отцовской карьере, несправедливы. После выхода песни «Гравитация» отец признал, что его сын – одаренный исполнитель и настоящий музыкант. Он всегда стремился к исполнительской деятельности».Биография и личная жизнь Родиона Газманова нашли логичное продолжение на телеканалах. Он принимал участие в шоу перевоплощений, в «Голосе» прошел слепое прослушивание и попал в команду Г. Лепса, но не дошел до финального этапа состязаний. Вскоре после этого участвовал в проекте «Главная роль» на Первом канале, где более года был телеведущим популярной телепрограммы.Жена 40-ленего Родиона Газманова пока находится только в перспективе. Папарацци смогли «раскопать» лишь одну фигуру, которая могла претендовать на эту роль – блондинка Анжелика, против кандидатуры которой выступил отец.Семья Родиона – это Олег Михайлович и его дети от второго брака. Есть версия, что у Родиона Газманова нет жены до этого возраста из-за матери, которой не нравилась ни одна девушка. Обладая от природы острым языком, она умела подметить смешные или негативные стороны претенденток и немедленно сообщала о них сыну.В настоящее время мужчина активно участвует в многочисленных проектах на телевидении, выпустил второй сольный альбом, сыграл роль в мюзикле, написал заглавную песню для нового сериала и сыграл в спектакле «Сказ о серебряных крыльях».Все это время Родион Газманов не оставлял исполнительскую деятельность, принимал участие во многих перспективных проектах. В результате в 2019 году стал победителем в номинации «Лучший певец года».На биографию и личную жизнь Родиона Газманова никак не повлияло обучение в английском колледже: там он провел всего два года. По версии СМИ, юному дарованию не понравился климат и условия жизни в туманном Альбионе.Раннее начало исполнительской карьеры и вращение вместе с отцом в творческой атмосфере закулисья, концертов, общение со знаменитостями убили в нем страх перед аудиторией, даже перед самой многочисленной.Из близких родственников у него впоследствии появилась сестра по отцу Марианна.Музыкальные критики уверены, что занятия бизнесом – только попытка (впрочем, успешная) доказать отцу, что у него есть собственные перспективы – отсюда и красный диплом в вузе, и успешная работа в крупных компаниях.Родион Олегович Газманов – популярный российский исполнитель, актер и телеведущий. В шестилетнем возрасте он стал исполнителем шлягера, который разошелся тиражом в 50 миллионов экземпляров. Пробовал свои силы в бизнес-деятельности и весьма успешно. Принимал участие в телепроектах, спектаклях и мюзиклах. Выпустил уже 2 сольных альбома.