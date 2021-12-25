Россия выделит 10 миллионов долларов на помощь палестинским беженцам

24.12.2021 23:16

Автор: Жанна Звягина

Россия в 2022-2026 годах внесет 10 миллионов долларов в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Решение о продолжении практики внесения ежегодных добровольных взносов в бюджет БАПОР было утверждено правительством 16 декабря. В 2013 и в 2015 годах Россия сделала два единовременных взноса по два миллиона долларов в бюджет агентства ООН, а с 2017 по 2021 годы было выделено в общей сложности еще 10 миллионов долларов.

В МИД полагают, что продолжение финансирования со стороны России будет способствовать осуществлению критически важной деятельности БАПОР, мандат которого включает предоставление услуг в области образования, здравоохранения, социальной сферы, микрофинансирования и чрезвычайной помощи нуждающимся палестинцам, улучшения инфраструктуры и условий жизни в лагерях беженцев.

В ведомстве также призвали другие государства поддержать Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на деполитизированной основе в интересах обеспечения его устойчивой и бесперебойной работы.

На фоне периодических вспышек насилия на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также в условиях значительной дестабилизации обстановки в соседних Сирии, Ливане и Иордании нужды палестинских беженцев существенно увеличиваются, а гуманитарное содействие остается ограниченным и затрудненным. В то же время БАПОР является единственной международной структурой в рамках ООН, которая более 70 лет оказывает помощь около пяти миллионов палестинских беженцев на Ближнем Востоке, говорится в сообщении.

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Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ходе встречи с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ Филиппе Лаззарини заявил, что политические разногласия не должны влиять на гуманитарный аспект. Парламентарий подчеркнул, что работа организации особенно важна в связи с эскалацией напряжённости в ближневосточном регионе.

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