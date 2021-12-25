Российский суд впервые наложил на Google оборотный штраф в 7,2 млрд рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на свыше 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации.

Роскомнадзор составил административный протокол на Google из-за принадлежащего ей сервиса YouTube. В ведомстве заявили, что видеохостинг "систематически не выполняет требования по удалению материалов, содержащих запрещенную в РФ информацию".

Это первый случай в России, когда суд наложил на IT-компанию оборотный штраф.

24 декабря 2021 | 17:03Апдейт:

Компания Meta (бывшая Facebook) получила штраф почти в 2 млрд рублей по аналогичным обвинениям, сообщают СМИ.

Напомним, в августе московский суд оштрафовал Google на 20 млн рублей за отказ удалять запрещенный в РФ контент.