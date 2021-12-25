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Российский суд впервые назначил Google и Facebook оборотные штрафы за неудаление запрещенной информации

Российский суд впервые назначил Google и Facebook оборотные штрафы за неудаление запрещенной информации

24 декабря мировой суд Таганского района г. Москвы рассмотрел два дела в отношении иностранных IT-компаний Google LLC и Facebook Inc (ныне Meta Platforms) и признал их виновными за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Впервые российским судом назначены штрафы, составляющие долю от выручки указанных компаний за год в России, а именно: 7,22 млрд рублей для Google LLC и 1,99 млрд рублей для Facebook Inc, сообщает телеграм-канал Роскомнадзора. 

Из сообщения следует, что в отношении компаний 4 и 27 октября соответственно Роскомнадзор составил административные протоколы по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление материалов, признанных судом и уполномоченными органами государственной власти запрещенными к распространению на территории РФ. 

Компании проигнорировали многочисленные требования Роскомнадзора об удалении материалов: разжигающих религиозную рознь, оскорбляющих чувства верующих и (или) направленных на раскол многонационального и многоконфессионального государства; с недостоверной общественно значимой информацией; пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних ("зацепинг", "руфинг", совершение умышленной асфиксии); пропагандирующих взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, а также содержащих признаки героизации террористов; с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ.

В ведомстве уточнили, что материалы, указанные в протоколах, составляют малую часть массива контента, который нарушает российское законодательство. На текущий момент неудаленными остается более 2 тыс. материалов в Facebook и Instagram. Всего в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов — 83 млн рублей. У Google неудаленными остается более 2,6 тыс. материалов, в 2021 году составлено 21 протокол, сумма штрафов — 51,5 млн рублей.

Наличие упомянутых неудаленных противоправных материалов с запрещенной информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ с наложением оборотных штрафов, сообщили Роскомнадзоре. 

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По материалам: uposters.ru

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