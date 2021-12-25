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Российскую фигуристку пришлось уносить со льда на руках после ее произвольной программы

Российскую фигуристку пришлось уносить со льда на руках после ее произвольной программы

Отечественной фигуристке Тиффани Загорски, выступающей в паре с Джонатаном Гурейро на чемпионате России, понадобилась помощь медиков после проката. Она почувствовала себя плохо в конце исполнения произвольной программы.

Во время своего танца Тиффани упала и едва завершила выступление. Тренерам пришлось дать ей понюхать нашатырь, а затем унести на руках в подтрибунные помещения, где на помощь спортсменке отправились врачи.

Для пары это был первый полноценный прогон программы в сезоне. Девушка переболела стрептококковым менингитом и поэтому пропустила много тренировок и соревнований.

В итоге Загорски и Гурейро набрали 179,50 балла и заняли восьмое место. Победу в состязании одержал дуэт Александры Степановой и Ивана Букина (223,37). На втором месте оказались Диана Дэвис и Глеб Смолкин (207,70), на третьем — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75).

Ранее Ruposters писал, что Тутберидзе рассказала о своей любимой фигуристке.

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По материалам: uposters.ru

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