Сенатор США Синтия Ламмис представит законопроект о регулировании криптовалют

Сенатор США Синтия Ламмис в 2022 году представит законопроект, призванный обеспечит ясность регулирования криптовалют. Об этом сообщает Bloomberg.

Документ характеризуют как «всеобъемлющий». В него планируют включить целый ряд вопросов — от налогообложения до защиты прав потребителей.

Старший помощник Ламмис рассказал изданию, что законопроект, если он будет принят, предоставит государственным органам четкое руководство по контролю над рынком. Сенатор планирует разъяснить классификацию цифровых активов и ввести правила для эмитентов стейблкоинов.

Инициатива также предполагает создание ответственного за регулирование рынка надзорного ведомства. Последнее будет находиться под совместным контролем SEC и CFTC.

Ламмис призвала своих подписчиков в Twitter обратиться к сенаторам с просьбой поддержать законопроект. Она также отметила, что ищет соавторов, которые готовы присоединиться к работе над документом.

Welcome bipartisan cosponsors! Please encourage your senator to reach out and consider it. https://t.co/ndIfFAkj0L — Cynthia Lummis 🦬 (@CynthiaMLummis) December 23, 2021

В 2013 году Ламмис впервые инвестировала в цифровое золото и на конец июня 2021 года владела 5 BTC. В августе она приобрела дополнительную криптовалюту на сумму от $50 000 до $100 000.

Политик стала соавтором поправки к инфраструктурному плану, первоначальная редакция которого подверглась критике со стороны криптосообщества. Однако в конечном итоге президент Джо Байден подписал его без изменений по этой части.

Напомним, в декабре группа сенаторов направила главе Минфина Джанет Йеллен письмо с призывом до конца 2021 года уточнить статус криптоброкеров после принятия инфраструктурного плана.

Среди других политиков обращения подписала и Ламмис.