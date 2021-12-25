Смерти, скандалы, коллаборации и возвращения: что подарил и что забрал 2021 год в мире моды

Вадим Карасев

Если в прошлом году череда локдаунов затормозила и модную индустрию, то в этом году все почти вернулось в привычный ритм. Были и красные дорожки (самые яркие выходы звезд мы уже вспоминали), и очные показы, да и в целом жизнь в мире моды кипела. Бренды меняли формат, кто-то ссорился, кто-то объявлял о необычном сотрудничестве — в общем, есть что вспомнить. От печальных до мемных — все важные события, которыми нам запомнится 2021 год в моде, собрали в нашем материале.

1.Смерть Вирджила Абло

Печальная и, безусловно, одна из самых шокирующих новостей года — смерть основателя Off-White и креативного директора мужских коллекций Louis Vuitton Вирджила Абло. Дизайнеру был всего 41 год. Причиной смерти стало редкое онкологическое заболевание (ангиосаркома сердца), с которым Абло боролся в течение последних лет — о болезни публично он не заявлял, продолжая вести привычный образ жизни, и многие даже близкие знакомые дизайнера не знали о ней.





Вирджил Абло

2.Зендая стала самой молодой фэшн-иконой

Если бы надо было выбрать кого-то одного, с кем у нас ассоциируется 2021 год, то этим человеком вполне могла бы стать 25-летняя Зендая. От фото молодой актрисы, кажется, невозможно было спрятаться — едва ли не каждый ее выход в свет становился событием и тщательно разбирался на страницах модных журналов.

От кожаного платья Balmain и "доспехов" Loewe до платья-"паутинки" Valentino на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой" — образы звезды, за которые отвечает стилист Лоу Роуч, получались очень запоминающимся. Их работу в этом году отметили самой высокой наградой — Зендаю назвали "Фэшн-иконой года" на премии CFDA, и она стала самой юной обладательницей этого звания.





Зендая

















3.Коллаборация Fendi x Skims

Коллаборации в последние годы стали едва ли не главным двигателем модной индустрии и беспроигрышным маркетинговым шагом — внезапные союзы разных марок неизменно вызывали ажиотаж и бурно обсуждались в сети. Этими дуэтами публику закормили уже до такой степени, что многие эксперты начали говорить о том, что хорошо бы этому "горшочку" уже перестать варить (тот же Fendi успел заколлабиться в этом году еще и с Versace).





Fendi x Skims

Но сотрудничество Кима Джонса, который занялся женскими коллекциями Fendi, с брендом белья Ким Кардашьян снова буквально взорвало медиапространство. Первый дроп в ноябре был распродан молниеносно — за одну минуту ушло товаров на один миллион долларов! Цены на вещи варьировались от 100 до 4 200 долларов.





Ким Кардашьян в Fendi x SkimsПрешес Ли в Fendi x Skims

4.Gucci отпраздновал столетие

Еще одна обсуждаемая коллаборация года стала частью празднования столетия бренда Gucci — итальянский модный дом объединился с Balenciaga. Впрочем, обычной эта коллаборация не была: на одну коллекцию Gucci Aria Алессандро Микеле и Демна Гвасалия будто бы поменялись брендами. Фирменные фишки марок смешались, словно их "хакнули", как творческий процесс описывали в релизе.





Gucci Aria





В год столетия бренда вышел и фильм Ридли Скотта "Дом Gucci" с Леди Гагой и Адамом Драйвером, посвященный самой скандальной главе в истории марки — убийству Маурицио Гуччи его бывшей женой. Члены семьи Гуччи картину не одобрили, мнения публики традиционно разделились, но за "Оскар" в актерской номинации Леди Гага, скорее всего, все-таки поборется.





Постер фильма "Дом Gucci"

5.Перезагрузка Victoria's Secret

Почти погребенный под обвинениями в нетолерантности и сексуальных скандалах бренд нижнего белья в этом году предпринял попытку пересмотреть свою политику и обновить имидж. Начали с громкого отказа от сотрудничества с "ангелами" — топ-моделями, которые раньше представляли бренд. Теперь амбассадорами избрали самых разных женщин, в том числе актрису Приянку Чопру, футболистку Меган Рапино и трансгендерную модель Валентину Сампайо, а также ряд активисток и художниц.

Впрочем, окончательно сжечь мосты в бренде, кажется, оказались не готовы. В конце года марка представила кампании, в которых снялись Хейли Бибер и Белла Хадид. Последняя участвовала и в знаменитых шоу Victoria's Secret, которые с 2019 года не проводятся.





Хейли Бибер

В интервью Белла, впрочем, отметила, что согласилась снова сотрудничать с брендом, так как он "кардинально изменился".

Теперь шесть из семи членов правления — все женщины. И есть новые протоколы фотосессий. Так что многое изменилось,

— отметила модель.





Белла Хадид

6.Смена главного редактора в российском Vogue

Перемены в этом году произошли и в российской редакции Vogue. Пост главного редактора после трех лет работы покинула Маша Федорова, а ее место заняла Ксения Соловьева, перешедшая из Tatler (там ее, в свою очередь, подменил Ариан Романовский).

Официально Федорова ушла из Conde Nast по собственному желанию, но в телеграм-каналах писали, что ее попросили покинуть рабочее место (такое же, впрочем, говорили и о других "добровольных уходах" главредов Vogue, начиная с Алены Долецкой).





Маша Федорова

7.Мемный Канье Уэст с мешками на голове

У Канье Уэста этот год выдался сложным — развод с Ким Кардашьян, похоже, выбил почву из-под ног рэпера. На протяжении нескольких месяцев он пытался вымолить прощение и не раз публично обращался к Ким, но его экс-супруга была непреклонна и недавно все-таки дала дальнейший ход бракоразводному процессу.

Грусть в глазах Уэст прятал радикально — в этом году он часто появлялся на публике в необычных головных уборах. То надевал маски и балаклавы (даже с изображением Иисуса), то мешок, то маску Фантомаса, то просто прятался в куртке.





Канье Уэст

8.Первая за более чем 50 лет кутюрная коллекция Balenciaga

После локдаунов всех снова потянуло наряжаться в изысканные и эффектные вещи — как тут обойтись без кутюра. Вот так рассудил и Демна Гвасалия, который в этом году возродил кутюрную линейку Balenciaga и показал первую коллекцию в рамках Недели высокой моды в Париже.

Кутюрных нарядов Balenciaga мир не видел вот уже 53 года. Основатель марки Кристобаль Баленсиага закрыл свой Дом моды в 1968 году, а в 1986 году бренд вернули к жизни, но уже в формате прет-а-порте.





Balenciaga





9.Ссора Эди Слимана и Vogue

Громкие публичные скандалы встречаются все реже — даже при наличии взаимных претензий расходиться в мире моды предпочитают молча, чтобы не давать повода разговорам о "токсичной атмосфере" (пример тому — уход Дэниела Ли из Bottega Veneta, где он, по слухам, как раз "кошмарил" своих подчиненных). Но креативный директор Celine Эди Слиман подсыпал перца в пресный мир корпоративных приличий.





Эди Слиман

В декабре этого года в прессу просочилась информация, что дизайнер крепко обиделся на Vogue из-за ухода (но фактически увольнения в ходе глобальной реорганизации) Эммануэль Альт, которая была главредом французского Vogue с 2011 года, а всего в издании проработала более 20 лет. Слиман очень дружен с Альт и принял это близко к сердцу. Настолько, что не позвал Vogue на показ своей весенне-летней коллекции — фотоотчет на Vogue Runway так и не появился. В издании косвенно подтвердили этот факт.

Это было не наше решение не освещать показ весна-лето — 2022, но мы с нетерпением ждем возможности освещать следующий показ бренда,

— приводят цитату источника из Vogue в издании WWD.





Со ссылкой на источники WWD также сообщил, что Слиман выразил свое разочарование глобальному директору Vogue и главному контент-директору Condé Nast Анне Винтур и даже притормозил рекламу бренда в Vogue.

10.Уникальное шоу памяти Альбера Эльбаза

Еще одной горькой утратой года стала смерть дизайнера Альбера Эльбаза. Его уход из жизни глубоко опечалил всех поклонников моды, ведь всего за несколько месяцев до смерти Эльбаз вернулся в моду и запустил собственный бренд AZ Factory. Славу и любовь публике дизайнеру принесла работа в Lanvin, куда он пришел в 2001 году. Эльбазу удалось полностью преобразить бренд и сделать его желанным.

Осенью в Париже прошел трибьют-показ, который точно войдет в новейшую историю моды. Масштабное шоу Love Brings Love в эффектных декорациях объединило известных и самых разных дизайнеров — конкурентов, бывших коллег, заслуженных мэтров и молодых революционеров моды, сторонников классики и авангарда. Свой вклад в памятную коллекцию всего внесли 45 дизайнеров, в том числе Вивьен Вествуд, Вирджил Абло, Пьерпаоло Пиччоли, Мария Грация Кьюри, Донателла Версаче, Раф Симонс, Ким Джонс, Энтони Ваккарелло, Рик Оуэнс, Демна Гвасалия, Алессандро Микеле, Жан-Поль Готье и многие другие.





Образ Valentino для шоу Love Brings Love





Образ Jean-Paul Gaultier для шоу Love Brings Love





Образ Viktor & Rolf для шоу Love Brings Love





Образ Balmain для шоу Love Brings Love





Образ Dior для шоу Love Brings Love





Образ Dries Van Noten для шоу Love Brings Love





11.Возвращение Александра Терехова в моду

Российский дизайнер, который в 2020 году лишился именного бренда после прекращения сотрудничества с "Русмодой" (марку Alexander Terekhov Оксана Лаврентьева решила закрыть, чтобы сосредоточиться на развитии собственной марки), под конец этого года вернулся в индустрию. Терехов представил новый бренд Sashaverse, который будет создавать не только новые коллекции, но и предлагать клиентам отреставрированные винтажные экземпляры, которые Терехов сам собирал по всему миру. Глобальная презентация марки намечена на февраль будущего года — тогда вещи поступят в продажу.





Александр Терехов и Оксана Лаврентьева

12.Гурам Гвасалия стал креативным директором Vetements

Обычно в декабре все уже активно пользуются формулировкой "давайте после праздников", и лента модных новостей больше наполнена репортажами с предпраздничных вечеринок, чем сообщениями о каких-то важных кадровых перестановках. Но одно важное назначение пришлось именно на конец года — Гурам Гвасалия официально стал креативным директором Vetements.

Этот бренд он основал вместе со своим братом Демной Гвасалией, который и был креативным директором марки вплоть до 2019 года. Тогда Демна ушел с поста и сосредоточился на работе в Balenciaga. Формально Vetements все это время оставался без креативного директора, и вот эту обязанность решил взять на себя Гурам, который ранее был CEO, признавшись, что последнюю коллекцию бренда создал уже именно он.





Гурам ГвасалияНадя Бесчетникова