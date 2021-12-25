СМИ: регулятор Турции оштрафовал местное подразделение Binance на $750 000

Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) оштрафовал местное подразделение биткоин-биржи Binance. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкое издание Anadolu.

Сумма штрафа составила 8 млн лир (около $750 000 по курсу на момент написания). Основанием послужили нарушения торговой платформы, обнаруженные в ходе проверки.

По данным издания, это первый наложенный штраф после того, как власти Турции взяли на себя обязанности по надзору за поставщиками криптовалютных услуг в стране.

В мае MASAK обязал биткоин-биржи уведомлять об операциях пользователей, превышающих лимит в 10 000 лир (около $935). В апреле ЦБ Турции запретил использование криптовалют в качестве формы оплаты.

В июле СМИ сообщили, что министерство финансов и казначейства страны объявило о завершении работы над законопроектом о регулировании цифровых активов.

25 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что документ о криптовалютах готов и скоро будет направлен в парламент. Он не раскрыл подробности законопроекта, сообщает NTV.

Напомним, в сентябре Эрдоган заявил о борьбе с криптовалютами. Тогда президент Турции пояснил, что страна не будет способствовать распространению частных цифровых активов, а продолжит использовать собственную валюту.