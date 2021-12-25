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Создатель It Takes Two резко против NFT в своих играх

Создатель It Takes Two резко против NFT в своих играх


It Takes Two — одна из главных игр 2021 года, которую вы уже сейчас можете попробовать по подписке Game Pass Ultimate — она доступна в EA Play. Проект создан студией Hazelight Studios, главой которой является Юсеф Фарес.

В рамках интервью washingtonpost Юсеф Фарес не стал раскрывать подробности про будущие игры студии. Но из его слов точно можно понять, что будущий проект команды никак не будет связан с NFT — технологией, которую сейчас пытаются внедрять в свои игры некоторые разработчики. Юсеф Фарес высказывается резко против этой технологии:

Нет, я лучше получу пулю в колено, чем добавлю NFT в свою игру. Скажу честно, если вы делаете игру и принимаете решение изменить дизайн, чтобы подтолкнуть игрока к тому, чтобы он заплатил денег, — это точно неправильно. Таково моё мнение. Если вы изначально ставили себе цель рассказать в игре историю, так делать нельзя. Конечно, если вы спросите какого-нибудь гендиректора большой компании, он вам скажет, что я сумасшедший, потому что компаниям надо зарабатывать деньги. Но я всё равно говорю нет. Для меня игры — это искусство.

Напомним, ранее Фил Спенсер высказывался про NFT, отмечая, что о технологии пока рано делать выводы.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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